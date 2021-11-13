Andrea Poli'den Antalyaspor'a iyi haber

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Fraport TAV Antalyaspor, Türkiye A Milli Takım’ın Dünya Kupası Elemeleri grup maçlarında oynayacağı Letonya ve Karadağ maçlarından dolayı verilen arada Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde futbol Sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde sürdürüyor.



3 OYUNCU MİLLİ TAKIMDA, 1 OYUNCU TAKIMDAN AYRI



Kırmızı beyazlı takımda yapılan çalışmalara sakatlıkları bulunan Haji Wright ve Doğukan Nelik katılmazken, Rusya Milli Takımı’nda bulunan defans oyuncusu Fedor Kudryashov ile Ümit Milli Takım’da yer alan Bünyamin Balcı ve Gökdeniz Bayrakdar katılmadı. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor’un sezon başında Medipol Başakşehir’den kiralık olarak takıma dahil edilen ve sakatlığı bulunan Enzo Crivelli ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.



POLİ TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI



Fraport TAV Antalyaspor’un sezon başında İtalya Serie A takımlarından Bologna’dan bedelsiz olarak takıma dahil ettiği 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Andrea Poli sakatlığının ardından takımla çalışmalara başladı. Ligin 8’inci haftasında iç sahada oynanan Adana Demirspor maçının 26’ncı dakikasında sakatlandıktan sonra tedavisi için İtalya’ya gitmiş ve sonrasında Antalya’ya dönmüştü. Sakatlığını atlatan İtalyan oyuncu Poli, milli takım arasında takımla beraber çalışmalarda yer alırken, futbol sorumlusu Nuri Şahin’in görev vermesi halinde ligin 13’üncü haftasında deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayaspor maçında forma giymesi bekleniyor. Deneyimli oyuncu sakatlığından dolayı takımının ligde oynadığı Sivasspor, Medipol Başakşehir, Giresunspor ve Altay, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Diyarbekirspor maçlarını kaçırdı. Poli, bu sezon Antalyaspor formasıyla 8 maçta 582 dakika yeşil zeminde yer alırken 1 asiste imza attı.