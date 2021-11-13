Andrea Poli'den Antalyaspor'a iyi haber

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik aşamaya gelindi Bugün tüm gözler orada olacakKritik aşamaya gelindi! Bugün tüm gözler orada olacak#1915 Çanakkale Köprüsü
Geçen ay tüm dünya onu konuşmuştu... Ünlü iş insanının feci ölümüGeçen ay tüm dünya onu konuşmuştu... Ünlü iş insanının feci ölümü#Glen De Vries
Bu yat 4 jet uçağına bedel... Gezegeni en çok kirleten milyarderlerBu yat 4 jet uçağına bedel... Gezegeni en çok kirleten milyarderler#İklim Krizi
BAYKAR Genel Müdürü Bayraktar Hurriyet.com.trye açıkladı: Tarihi bir gelişmeBAYKAR Genel Müdürü Bayraktar Hurriyet.com.tr'ye açıkladı: Tarihi bir gelişme#Savunma Sanayi
Bu yüzü unutmayın İşte o canavar...Bu yüzü unutmayın! İşte o canavar...#Başak Cengiz
İstanbulda Türk duruşu Dikkat çeken Sultanahmet mesajı...İstanbul'da Türk duruşu! Dikkat çeken 'Sultanahmet' mesajı...#Türk Konseyi
ABDnin iddiası ortalığı karıştırdı... Putinden sert açıklama: Bu bir meydan okumaABD'nin iddiası ortalığı karıştırdı... Putin'den sert açıklama: Bu bir meydan okuma!#RUSYA
Almanya, Fransa ve Türkiyede rekor geldi Gözler Fede çevrildiAlmanya, Fransa ve Türkiye'de rekor geldi! Gözler Fed'e çevrildi#Küresel Piyasalar
Şaşkına çeviren manzara Görenler çok heyecan verici diyorŞaşkına çeviren manzara! 'Görenler çok heyecan verici diyor'#TRABZON
Kalbinde ritim bozukluğu olan Agüerodan açıklama geldi Futbolu bırakıyor muKalbinde ritim bozukluğu olan Agüero'dan açıklama geldi! Futbolu bırakıyor mu?#Barcelona
Vitor Pereiranın kaderi için olay iddia Galatasaray derbisinden sonra...Vitor Pereira'nın kaderi için olay iddia! "Galatasaray derbisinden sonra..."#Fenerbahçe
Yönetmen, onunla birlikte olmadığı için kariyerini mahvettiYönetmen, onunla birlikte olmadığı için kariyerini mahvetti!#Dakota Johnson
Bakan Koca gece yarısı duyurdu Son 1 ayda...Bakan Koca gece yarısı duyurdu! 'Son 1 ayda...'#Koronavirüs
Samuray kılıçlı katliam şu beş sonucu doğurmalıSamuray kılıçlı katliam şu beş sonucu doğurmalı#Samuray Kılıcı
Seda Bakan, Murat Boza sahip çıktı: Haksızlık yapılıyorSeda Bakan, Murat Boz'a sahip çıktı: Haksızlık yapılıyor#Şeyma Subaşı
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Andrea Poli'den Antalyaspor'a iyi haber

#Antalyaspor#Andrea Poli#Sporanasayfa
Andrea Poliden Antalyaspora iyi haber

SporToto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’a İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Poli’den sevindirici haber geldi. Deneyimli orta saha oyuncusu takımla beraber çalışmalara başlarken, görev verilmesi halinde Atakaş Hatayspor maçında sahadaki yerini alabilecek.

Haberin Devamı

Fraport TAV Antalyaspor, Türkiye A Milli Takım’ın Dünya Kupası Elemeleri grup maçlarında oynayacağı Letonya ve Karadağ maçlarından dolayı verilen arada Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde futbol Sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde sürdürüyor.

3 OYUNCU MİLLİ TAKIMDA, 1 OYUNCU TAKIMDAN AYRI

Kırmızı beyazlı takımda yapılan çalışmalara sakatlıkları bulunan Haji Wright ve Doğukan Nelik katılmazken, Rusya Milli Takımı’nda bulunan defans oyuncusu Fedor Kudryashov ile Ümit Milli Takım’da yer alan Bünyamin Balcı ve Gökdeniz Bayrakdar katılmadı. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor’un sezon başında Medipol Başakşehir’den kiralık olarak takıma dahil edilen ve sakatlığı bulunan Enzo Crivelli ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.

POLİ TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fraport TAV Antalyaspor’un sezon başında İtalya Serie A takımlarından Bologna’dan bedelsiz olarak takıma dahil ettiği 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Andrea Poli sakatlığının ardından takımla çalışmalara başladı. Ligin 8’inci haftasında iç sahada oynanan Adana Demirspor maçının 26’ncı dakikasında sakatlandıktan sonra tedavisi için İtalya’ya gitmiş ve sonrasında Antalya’ya dönmüştü. Sakatlığını atlatan İtalyan oyuncu Poli, milli takım arasında takımla beraber çalışmalarda yer alırken, futbol sorumlusu Nuri Şahin’in görev vermesi halinde ligin 13’üncü haftasında deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayaspor maçında forma giymesi bekleniyor. Deneyimli oyuncu sakatlığından dolayı takımının ligde oynadığı Sivasspor, Medipol Başakşehir, Giresunspor ve Altay, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Diyarbekirspor maçlarını kaçırdı. Poli, bu sezon Antalyaspor formasıyla 8 maçta 582 dakika yeşil zeminde yer alırken 1 asiste imza attı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalyaspor#Andrea Poli#Sporanasayfa

BAKMADAN GEÇME!

Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs
Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi! İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

#Bill Gates