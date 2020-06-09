Andrea Iannone, 18 aylık cezası için CAS'a gitti

CAS'tan yapılan açıklamada, Iannone'nin yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından Aralık 2019'da verilen 18 aylık men cezasına itiraz ettiği duyuruldu.



Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) ise Iannone'ye verilen 18 aylık cezanın 4 yıla çıkarılması için itirazda bulunduğu belirtildi.

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