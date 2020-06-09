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Haber Giriş: 09.06.2020 - 20:50,Son Güncelleme:

Andrea Iannone, 18 aylık cezası için CAS'a gitti

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Andrea Iannone, 18 aylık cezası için CAS'a gitti
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden İtalyan motosikletçi Andrea Iannone, spordan 18 ay men edilmesi nedeniyle Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurdu.

CAS'tan yapılan açıklamada, Iannone'nin yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından Aralık 2019'da verilen 18 aylık men cezasına itiraz ettiği duyuruldu.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) ise Iannone'ye verilen 18 aylık cezanın 4 yıla çıkarılması için itirazda bulunduğu belirtildi.

Andrea Iannone, 18 aylık cezası için CASa gitti

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