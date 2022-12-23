Andre Onana milli takımı bıraktı

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2022 Dünya Kupası'nda teknik direktör Rigobert Song ile tartışmasının ardından kamptan ayrılmasıyla gündeme gelen kaleci Andre Onana, Kamerun Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

KATAR'DA NELER OLMUŞTU?

2022 Dünya Kupası G Grubu’ndaki Kamerun-Sırbistan karşılaşmasının başlama vuruşundan 2 saat önce Afrika ülkesinden kadro dışı haberi gelmişti. Inter’in kalesini de koruyan Onana disiplinsiz davranışları sebebiyle Kamerun’un Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmıştı.

Galatasaray ve Trabzonspor eski oyuncusu Rigobert Song’un çalıştırdığı Kamerun’da kaleci Onana, antrenmanda hocasıyla tartışmış ve ardından gelen kadro dışı kararı sonrasında Sırbistan maçında Onana’nın yerine Epassy kaleye geçti.

YENİ MODEL KALECİ ANLAŞMAZLIĞI

İddiaya göre; Suudi Arabistan karşısında zaman zaman kalesini terk eden ve bir stoper gibi yarı sahadan oyun kuran 26 yaşındaki oyuncu, Sırbistan maçı öncesi yapılan antrenmanda da sık sık kalesini terk etmişti. Teknik direktör Song’un uyarılarına rağmen oyununu değiştirmeyen Onana, formasını kaybetmişti. Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı ve efsane forvet Samuel Eto’o’nun barış için arabuluculuk yapmasına rağmen ikilinin arasını düzeltememişti.

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