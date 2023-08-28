Anderson Talisca'dan transfer açıklaması geldi!

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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılması gündemde olan ve uzun süredir ismi Beşiktaş ile anılan Anderson Talisca'nın yeni adresinin Katar olacağı iddia edilirken oyuncudan açıklama geldi.

Beşiktaş, Anderson Talisca'nın transferiden maliyeti nedeniyle çekildiğini belirtirken Brezilyalı oyuncunun Katar Ligi'ne transfer olacağı belirtildi.

Al Nassr'dan ayrılmayı istediği belirtilen Brezilyalı 10 numara oyuncusunun yeni adresinin Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail olacağı iddia edildi.

Katar basınında yer alan habere göre; Anderson Talisca'nın transferinin gerçekleşmesi çok yakın.

TALISCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin açıklama yapan Anderson Talisca, "2026'ya kadar sözleşme yeniledim. Kulüpten ayrılmam için hiçbir sebep yok. Kimseyle pazarlık yapmıyorum. Kulübün beni bırakmaya niyeti yok çünkü hiçbir neden yok. Burada mutluyum. Hiçbir yere gitmek istemiyorum. Buradan ayrılmaya niyetim yok." ifadelerini kullandı.

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2021 yazında Çin'in Guangzhou Evergrande takımından Al Nassr'a transfer olan oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında son buluyor.