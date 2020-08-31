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GeriFutbol Anderson Oliveira, Adana Demirspor'un futbol akademisinde görev yapacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.08.2020 - 21:27 | Son Güncelleme:

Anderson Oliveira, Adana Demirspor'un futbol akademisinde görev yapacak

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Anderson Oliveira, Adana Demirspor'un futbol akademisinde görev yapacak
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TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da 16 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumluluğu'na Brezilyalı eski futbolcu Anderson Oliveira getirildi.

Kulübün Twitter hesabından yapılan duyuruda, Futbol Akademisi 16 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumluluğu'na, 2018-2019 sezonunda Adana Demirspor'a
transfer edilen, daha sonra profesyonel kariyerini noktalayan Anderson Oliveira'nın getirildiği bildirildi.

Anderson'la beraber Adana Demirspor 16 Yaş Altı Takımı'nda Kemal Oskay, performans ve atletik antrenörü Azizcan Kale ve fitness antrenörü Cevahir Çaçan'ın da görev yapacağı belirtildi.

 

Anderson Oliveira, Adana Demirsporun futbol akademisinde görev yapacak

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