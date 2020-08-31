Anderson Oliveira, Adana Demirspor'un futbol akademisinde görev yapacak

Kulübün Twitter hesabından yapılan duyuruda, Futbol Akademisi 16 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumluluğu'na, 2018-2019 sezonunda Adana Demirspor'a

transfer edilen, daha sonra profesyonel kariyerini noktalayan Anderson Oliveira'nın getirildiği bildirildi.



Anderson'la beraber Adana Demirspor 16 Yaş Altı Takımı'nda Kemal Oskay, performans ve atletik antrenörü Azizcan Kale ve fitness antrenörü Cevahir Çaçan'ın da görev yapacağı belirtildi.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!