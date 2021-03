Andbox ve Thirty Five Ventures ortaklıklarını duyurdu

Call of Duty League New York Subliners ve Overwatch League'in New York Excelsior franchise'ının arkasındaki espor organizasyonu Andbox, NBA’den Kevin Durant ve Rich Kleiman’ın sahibi olduğu Thirty Five Ventures ile ortaklığını duyurdu. Thirty Five Ventures, yeni ürün koleksiyonları hazırlamada ve içerik üretmede aktif olarak Andbox ile aktif olarak çalışacak.

Ortaklığın mali detayları paylaşılmadı.

32 yaşındaki oyuncu Durant, 2017-2018 senesinde NBA Championships’i kazandığından beri Brooklyn Nets ile birlikte. Durant kendisinin espor ile uzun süredir ilgili olduğunu ve hayranlarının yakında kendisini basketbol dışında Call of Duty gibi oyunlar oynarken görebileceğini de söyledi.