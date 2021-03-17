MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriAndbox ve Thirty Five Ventures ortaklıklarını duyurdu
GerieSpor Andbox ve Thirty Five Ventures ortaklıklarını duyurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
eSpor
Haber Giriş: 17.03.2021 - 12:26 | Son Güncelleme:

Andbox ve Thirty Five Ventures ortaklıklarını duyurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Andbox ve Thirty Five Ventures ortaklıklarını duyurdu

Andbox, Thirty Five Ventures ile olan ortaklığını duyurdu.

Call of Duty League New York Subliners ve Overwatch League'in New York Excelsior franchise'ının arkasındaki espor organizasyonu Andbox, NBA’den Kevin Durant ve Rich Kleiman’ın sahibi olduğu Thirty Five Ventures ile ortaklığını duyurdu. Thirty Five Ventures, yeni ürün koleksiyonları hazırlamada ve içerik üretmede aktif olarak Andbox ile aktif olarak çalışacak.

Ortaklığın mali detayları paylaşılmadı.

32 yaşındaki oyuncu Durant, 2017-2018 senesinde NBA Championships’i kazandığından beri Brooklyn Nets ile birlikte. Durant kendisinin espor ile uzun süredir ilgili olduğunu ve hayranlarının yakında kendisini basketbol dışında Call of Duty gibi oyunlar oynarken görebileceğini de söyledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi