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GeriFutbol Anadolu Efes'ten Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 18:11,Son Güncelleme:/

Anadolu Efes'ten Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı

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Anadolu Efes'ten Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı
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ING Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Lacivert-beyazlıların sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Günay'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sayın Günay ile birlikte Kovid-19'la mücadele eden tüm vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

Anadolu Efesten Yusuf Günay için geçmiş olsun mesajı

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