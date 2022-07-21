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Anadolu Efes'te Vasilije Micic ile Shane Larkin ile yola devam!

#Anadolu Efes#Micic#Larkin
Anadolu Efeste Vasilije Micic ile Shane Larkin ile yola devam

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, Vasilije Micic ile Shane Larkin’in yeni sezonda da takımda yer alacağını açıkladı.

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Anadolu Efes'ten Vasilije Micic ve Shane Larkin için beklenen açıklama geldi.

Anadolu Efes'in yıldızlarından Vasilije Micic ve Larkin'in takımda kalacağı belirtildi.

Genel direktör Alper Yılmaz, "Shane ve Vasa onumuzdeki sezon da bizimle beraber olacaklar" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

NBA İDDİALARI SONRASI

Geçtiğimiz haftalarda Sırp yıldıza NBA takımlarının ilgisi olduğu iddia edilmişti. Vasilije Micic'in NBA'deki hakları şu anda Oklahoma City Thunder'da bulunuyor.

Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluğunda büyük rol oynayan Micic, 18.2 sayı ve 4.6 asist ortalamalarıyla sezonu tamamlamıştı.

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#Anadolu Efes#Micic#Larkin

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