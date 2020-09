Anadolu Efes'te medya buluşmaları sürüyor

Buluşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle on-line olarak gerçekleştirildi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tolga Geçim, koronavirüs salgını nedeniyle geçen sezon THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi'nin tamamlanamadığını hatırlatarak, "Zor günler geçiriyoruz. Geçen sezon hem Türkiye Ligi hem de THY Avrupa Ligi'nde liderdik. Yarıda kalması bizi üzdü ama öncelik insan sağlığı. Herkes aynı problemleri yaşadı. Dışarıda antrenman yapmaya çalışıyoruz ama işimiz salonda olduğu için pandemiden çok etkilendik. Bu sezon da aynı mücadeleyi verip, şartlar el verdiği sürece elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

İki kulvarda da lider oldukları sezonun tamamlanamamasının kendilerini üzdüğünü aktaran 24 yaşındaki forvet oyuncusu, "Geçen sezonu yarım kalan bir hikaye olarak görüyorum. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da çok iddialıydık. İki kulvarda da kupa alacağımıza inanıyordum. Umarım bu sezon yarım kalan hikayeyi bitiririz ve hem Türkiye'de hem de THY Avrupa Ligi'nde şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı.

"KADRONUN KORUNMASI BİZİM İÇİN BİR AVANTAJ"

Tolga Geçim, geçen sezon iyi bir performans sergileyen kadronun korunmasının avantaj olduğunu söyledi. Birbiriyle iyi anlaşan bir takım olduklarını aktaran lacivert-beyazlı oyuncu, "Kadronun korunması bizim için bir avantaj. Birbirine alışmış, sahaya çok iyi bir basketbol yansıtan bir ekibiz. Geçen seneki aynı takıma mücadele edeceğiz. Diğer takımlar değişiklikler yaptı, birbirleriye uyum süreci olacak. Bu bizim için avantaj. Sahaya çıktığımızda birbirimizi bilen ve iyi anlaşan bir ekip olduğumuz için zafere ulacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"BANVİT'İN KAPANMASI BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Tolga, altyapısından yetiştiği Banvit Spor Kulübünün kapanmasına çok üzüldüğünü dile getirdi. Eski adıyla Banvit olan Teksüt Bandırma'nın ligden çekilmesini değerlendiren Tolga, "Çok üzgünüm. 12 yaşımda Bandırma'ya gittim. Yaklaşık 10 sene orada basketbol oynadım. Altyapısından yetiştiğim takımda defalarca A takım formasını giydim, sahaya kaptan olarak çıktım. Orada A Milli Takım oyuncusu oldum. Banvit gibi Türk basketbolcusuna önem veren, altyapısından oyuncu yetiştiren takımın kapatılması beni çok üzdü. Orada benim gibi onlarca oyuncu var. Umarım ilerleyen zamanlarda yeniden ayağa kalkar ve sahaya çıkarlar" şeklinde görüş belirtti.

ERTEN GAZİ: UMARIM BU SEZON ÇOK İYİ BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ

Son 4 sezonu ABD'de NCAA'de geçirdikten sonra altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'e dönen Erten Gazi, yeni sezonda başarılara imza atmak istediklerini söyledi.



Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman hakkındaki görüşleri sorulan 23 yaşındaki oyun kurucu, "Ergin hocam çok profesyonel bir başantrenör. Hem benimle hem de takımla diyaloğu çok profesyonelce. Benden ne istediğini net bir çekilde anlatıyor. Ben çok sevdim. Umarım bu sezon çok iyi başarılara imza atacağız" şeklinde konuştu.



Çok enerjik ve atlet bir oyuncu olduğunu anlatan Erten, "Antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında her zaman takıma enerji vermemi ve savunma ağırlıklı oynamam isteniyor. Ben, ABD'de kazandığım şut ve birebir özelliklerimi de kullanarak takıma katkı vermeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Erten Gazi, lacivert-beyazlı takıma gelme süreciyle ilgili, "Kafamda bir kariyer planlaması yaptım ancak şu anda Avrupa'nın en iyi takımı olan, şampiyonluk hedefleri olan Anadolu Efes'e gelmek benim için sürpriz yumurtadan çıkmak gibi. Hiç beklemiyordum. ABD'de konferans maçları iptal olunca Kıbrıs'a dönmüştüm. Yaklaşık 1 ay sonra Yakup Sekizkök ağabey aradı. Şana uçak bileti bulup İstanbul'a geldim. Bir hafta sonra benimle anlaşmaya varmak istediklerini söylediler. Gelecekle ilgili tek hedefim Anadolu Efes'te kalıcı olabilmek" açıklamasını yaptı.

Anadolu Efes'teki ilk dönemine değinen Erten, şunları kaydetti:

"Dusan Ivkovic, Anadolu Efes'e ilk geldiği dönemde genç oyuncular arasında bir tarama yaptı. Ben de belirlediği gençler arasındaydım. A takımda oynatmayı istemişti. Her ne kadar birkaç kez A takımla beraber olsam da pilot takım olan Pertevniyal'de oynuyordum. O sezon sonunda Ivkovic'ten teklif geldi. Bu teklife çok sevindim. Türkiye'de ve Avrupa'daki her genç oyuncunun Anadolu Efes'te forma giyebilmek. Ancak benim eğitim konusunda beli yerlere gelme gibi bir hedefim vardı. Maalesef ülkemizde şu an için öyle bir altyapı yok. A takımda kalmış olsaydım istediğim üniversitede okuma şansımın olmayacağını düşündüm. Zor bir karar verdim. En sonunda verdiğim kararın doğru olduğuna inanıyorum. Hem hayallerimin peşinden gittim ABD'de diplomalarımı aldım hem de yeniden Anadolu Efes'te oynamayı başardım."

Takımda kendisinden istenenle ilgili konuşan genç oyuncu, "Ergin hocam ile aramda rolüm üzerine bir konuşma geçmedi ancak kendisi çok profesyonel biri olduğu için sahada konuşma geçmese bile benden ne istediğini net bir şekilde bana aktarabiliyor. Şu anda sahada savunma anlamında elimden geleni yapıyorum. Takımın enerjime ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Birebir ve şut özelliklerimi rezervimde tutuyorum. Takımın ihtiyacı olduğu anda bunları çok iyi bir şekilde kullanacağım" diyerek sözlerini tamamladı.