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Basketbol
AA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 11:26 | Son Güncelleme:

Anadolu Efes'in konuğu TDS Baskonia! Euroleague'de 12. hafta...

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Anadolu Efes'in konuğu TDS Baskonia! Euroleague'de 12. hafta...
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 12. hafta maçında yarın İspanya temsilcisi TDS Baskonia'yı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, oynadığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

TDS Baskonia ise ligde çıktığı 10 müsabakanın 5'ini kazanırken, 5'inde mağlup oldu.

Anadolu Efes: 74 - Pınar Karşıyaka: 61
Anadolu Efes: 74 - Pınar Karşıyaka: 61

- Anadolu Efes'in 697. maçı

Anadolu Efes, TDS Baskonia karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 697. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 696 müsabakada 394 galibiyet ve 302 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 449. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 448 mücadelede 237 galibiyet ve 211 yenilgi gördü.

 

Anadolu Efesin konuğu TDS Baskonia Euroleaguede 12. hafta...

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