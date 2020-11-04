MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriAnadolu Efes'in konuğu Maccabi! Avrupa'da 692. maç...
GeriBasketbol Anadolu Efes'in konuğu Maccabi! Avrupa'da 692. maç...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 10:22 | Son Güncelleme:

Anadolu Efes'in konuğu Maccabi! Avrupa'da 692. maç...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anadolu Efes'in konuğu Maccabi! Avrupa'da 692. maç...
Abone Olgoogle-news

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında yarın İsrail'in Maccabi Playtika ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maccabi Playtika ise ligdeki 6 maçının 2'sini kazanırken, 4'ünde mağlup oldu.

- Anadolu Efes'in 692. maçı

Anadolu Efes, Maccabi Playtika karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 692. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 691 müsabakada 390 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 444. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 443 mücadelede 233 galibiyet ve 210 yenilgi gördü.

 

Anadolu Efesin konuğu Maccabi Avrupada 692. maç...

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle