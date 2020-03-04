Anadolu Efes'in galibiyet serisi Maccabi Tel Aviv karşısında sona erdi!

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. İsrail'de büyük bir heyecana sahne olan maçta Anadolu Efes, bitime saniyeler kala Wilbekin'in serbest atıştan attığı sayılara engel olamadı ve sahadan 77-75 yenik ayrıldı. EuroLeague'de liderliğini sürdüren Anadolu Efes, 11 maçlık galibiyet serisini böylece sonlandırmış oldu.

Karşılaşmanın başında dışarıdan şutları kaçıran ve ribauntlarda etkisiz kalan Anadolu Efes, 3. dakikada 19-4 geriye düştü. Rakibinin top kayıplarını 7-0'lık seriyle değerlendiren lacivert-beyazlı ekip, 6 top kaybı yaptığı ilk çeyreği 21-11 geride tamamladı.

Maçın 2. periyoduna Simon'un 5 sayısıyla başlayan Anadolu Efes; topu iyi paylaşarak Micic ve Singleton ile basketler buldu. Konuk ekip, Moerman'ın 3 sayılık basketiyle 17. dakikada 32-31 üstünlük yakaladı. Periyodun son saniyesinde Simon ile bir basket daha bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 42-36 önde gitti.

Anadolu Efes, ikinci yarıya da Simon ile iyi başladı ve 21. dakikada farkı 10 sayıya (46-36) çıkardı. Larkin ve Micic'in etkisiz kalmasıyla organize olmakta zorlanan lacivert-beyazlı takım karşısında Wilbekin ile skor üreten Maccabi FOX, 24. dakikada farkı bir sayıya indirdi: 50-51. Pleiss ile boyalı alandan sayılar bulan Anadolu Efes, 3. periyodu 59-57 önde tamamladı.

Maccabi FOX, 4. periyodun başında Reynolds ile basket bularak 59-59 beraberliği yakaladı. Savunma ribauntlarını toplamaya başlayan Anadolu Efes, Beaubois'in 3 sayılık basketiyle 35. dakikada farkı 8 sayıya (69-61) çıkardı. Ev sahibi ekip, Caloiaro'nun üst üste 3 sayılık basketleriyle oyuna ortak olmasını bildi ve Hunter'ın smaç basketiyle 39. dakikada 73-71 öne geçti. Son dakikaya 75-71 geride giren Anadolu Efes, Micic'in 3 sayılık basketi sonrası faul atışından bulduğu basketle 75-75 beraberliği yakaladı. Bitime 9,6 saniye kala 77-75 geriye düşen lacivert-beyazlı ekip, son hücumu iyi değerlendiremeyince sahadan bu şekilde mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes, 11 maç sonra THY Avrupa Ligi'nde yenildi. Liderliğini sürdüren lacivert-beyazlı ekip, 4. kez mağlup oldu.

Salon: Menora Mivtachim Arena



Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya), Anne Panther (Almanya)

Maccabi FOX: Bryant, Wilbekin 21, Acy 4, Hunter 15, Zoosman 11, Avdija 4, Dorsey 3, Cohen, Reynolds 7, Jackson 6, Stoudemire, Caloiaro 6

Anadolu Efes: Beaubois 13, Micic 14, Singleton 4, Anderson 2, Pleiss 10, Larkin 10, Moerman 8, Simon 14, Doğuş Balbay, Dunston

1. Periyot: 21-11

Devre: 36-42

3. Periyot: 57-59