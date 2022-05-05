Anadolu Efes'in Final Four'daki rakibi Olympiakos oldu!

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THY Euroleague çeyrek finalinde Olympiakos, Monaco'yu 94-88 mağlup ederek seride durumu 3-2 yaptı ve Final Four'a yükselen son takım oldu. Bu sonuçla Yunan ekibi, Anadolu Efes ile eşleşti.



Final Four'un diğer ayağında ise iki İspanyol ekibi Barcelona ile Real Madrid karşılaşacak. Final-Four maçları 19-21 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.

Kevin Durant ıslıklandı

Maçı salonda takip eden NBA ekibi Brooklyn Nets'in yıldızı Kevin Durant, dev ekrana geldiği anda Yunan taraftarlarca ıslıklandı. Monaco'nun yıldızı Mike James'in yakın arkadaşı olan Durant serinin dördüncü maçını da Monako'da izlemişti.