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Anadolu Efes Zalgiris Kaunas basket maçı saat kaçta hangi kanalda?

#Anadolu Efes#Zalgiris Kaunas#Thy Avrupa Ligi
Anadolu Efes Zalgiris Kaunas basket maçı saat kaçta hangi kanalda

Anadolu Efes Zalgiris Kaunas basket maçı ile THY Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Geçtiğimiz senenin şampiyonu temsilcimiz Anadolu Efes, bu seneye kendisi gibi kötü bir başlangıç yapan Zalgiris Kaunas ile mücadele edecek. Peki, heyecan dolu geçmesi beklenen Anadolu Efes Zalgiris Kaunas basket maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

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Anadolu Efes Zalgiris Kaunas basket maçı, her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Çıktığı 6 maçtan 5 mağlubiyet ve 1 galibiyetle ayrılan Anadolu Efes, henüz hiç galibiyet elde edemeyen Zalgiris Kaunas ile mücadele edecek. Peki, Anadolu Efes Zalgiris Kaunas basket maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte, o mücadele hakkında bazı bilgiler

ANADOLU EFES ZALGİRİS KAUNAS BASKET MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 7'inci hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. 29 Ekim Cuma günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonunda şu ana dek istediği sonuçları alamadı.

Ligdeki 6 maçta sadece UNICS Kazan'ı 71-68 mağlup edebilen lacivert-beyazlı ekip, 5 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

Ligin 6. hafta mücadelesinde de Yunanistan'ın Panathinaikos ekibine deplasmanda 95-69 yenilen Anadolu Efes, tek galibiyetle 17. sırada bulunuyor.

THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçtan da mağlup ayrılan Zalgiris ise son sırada yer alıyor.

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#Anadolu Efes#Zalgiris Kaunas#Thy Avrupa Ligi

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