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Anadolu Efes yarı finale yükseldi

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#Anadolu Efes#Darüşşafaka Lassa#Basketbol
Anadolu Efes yarı finale yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 20:34

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final serisi 2’nci maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Darüşşafaka Lassa’yı 86-84 mağlup ederek seride durumu 2-0’a getirdi ve yarı finale yükseldi.

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Anadolu Efes’in yarı finaldeki rakibi Fenerbahçe Beko-Tofaş eşleşmesinin kazananı olacak.

SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Batuhan Söylemezoğlu

DARÜŞŞAFAKA LASSA: Doğuş Özdemiroğlu 4, Olaseni 27, Starks 12, Yeboah 18, White 5, Can Korkmaz 7, Ercan Osmani 4, Cullough 7, Eray Büyükcangaz

Anadolu Efes: Clyburn 4, Larkin 18, Beaubois 15, Zizic 11, Bryant 7, Micic 21, Furkan Haltalı 4, Erten Gazi 3, Buğrahan Tuncer,  Egehan Arna 3

1’İNCİ PERİYOT: 24-20

İLK YARI: 44-39

3’ÜNCÜ PERİYOT: 63-61

5 FAUL: 25.04 Zizic (Anadolu Efes)

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#Anadolu Efes#Darüşşafaka Lassa#Basketbol

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