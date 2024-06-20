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Anadolu Efes, Will Clyburn ile yolların ayrıldığını açıkladı!

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#ANADOLU EFES #Will Clyburn#Sporanasayfa
Anadolu Efes, Will Clyburn ile yolların ayrıldığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 15:27

Basketbol Süper Lig takımlarından Anadolu Efes, Will Clyburn ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, ABD’li forvet Will Clyburn ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-23 sezonu başında takımımıza katılan Will Clyburn ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Takımımızda iki yıl görev yapan Will Clyburn, Anadolu Efes forması ile bir Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ve bir Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı. Will Clyburn’e takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

34 yaşındaki tecrübeli basketbolcu, daha önce Ratiopharm Ulm, Hapoel Unet Holon, Darüşşafaka ve CSKA Moskova’da da forma giymişti.

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#ANADOLU EFES #Will Clyburn#Sporanasayfa

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