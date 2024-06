Portekiz'in eski yıldızları Spor Arena'ya konuştu: Türkiye'nin şansı yüksek | Gözler Cristiano Ronaldo'da ama Arda Güler çok tehlikeli

Haberin Devamı

EURO 2024 grup maçlarında 1 galibiyet daha alması halinde adını son 16 turuna yazdıracak olan A Milli Takımımız, yıldızlarla dolu kadrosuyla son dönemde oynadığı futbolla dikkat çeken Portekiz’i gözüne kestirdi. Genç ve dinamik kadrosuyla adından söz ettiren ay-yıldızlılar, taraftarlarının da desteğiyle son 16 biletini almak için sahaya çıkacak. Bir dönem Portekiz Milli Takımıyla EURO 2012’de mücadele eden eski yıldız Custódio Miguel ile West Ham, Bolton ve Akhisarspor gibi takımlarda adından söz ettiren eski forvet Ricardo Vaz Te, cumartesi günkü maçla ilgili düşüncelerini anlattı.

Custodio Miguel'in açıklamaları şu şekilde:

“FAVORİ PORTEKİZ AMA TÜRKİYE’NİN DE BÜYÜK BİR ŞANSI VAR”

EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, Türkiye, Çekya ve Gürcistan arasındaki eşleşmeye değinen Custódio Miguel, “Bana göre F grubunda favori takım Portekiz ancak her gruptan ilk 2 ve en iyi 4 grup üçüncüsü takım son 16 turuna katılacağı için Türkiye'nin de büyük bir şansı var. Ben her ikisinin de gruptan çıkacağına inanıyorum” diye konuştu.

“TEKNİK DİREKTÖR RICARDO MARTINEZ, OYUNCULARA YENİ BİR ENERJİ GETİRDİ”

Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martínez'in takım yönetimine ve futbolcularıyla olan iletişimi hakkında konuşan eski yıldız, “Teknik direktör Roberto Martinez, oyunculara yeni bir hava ve enerji getirdi. Onun pozitif yaklaşımı ve gelişmiş oyun görüşü Portekiz'in kadrosundaki oyuncuların kalitesini daha da yükseltmeyi başardı. Zaten oyuncuların ortaya koyduğu olağanüstü kaliteden de bu açıkça görülüyordu. Martínez, EURO 2024’deki beklentilerimizi de yükseltti. Bu durum herkesi Portekiz'in güçlü ve turnuvayı kazanma olasılığı yüksek bir performans sergileyeceğine inandırdı” ifadelerini kullandı.

“CRISTIANO RONALDO, YÜKSEK SEVİYEDE PERFORMANS GÖSTERMEYE DEVAM EDİYOR”

Portekiz’in EURO 2024’deki yıldızlarla dolu kadrosunu değerlendiren eski futbolcu, özellikle 39 yaşındaki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo’ya dikkat çekerek, “Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva, şu anda takımdaki çok önemli oyuncular ama daha fazla oyuncunun da ortaya çıkarak maçlara etki edeceğine inanıyorum. Bu futbolcular, bireysel kaliteden ve yetenekten bağımsız olarak; çok güçlü ve birlik içinde olan bir ekibe sahip olmanın önemli olduğunu herkesten daha iyi biliyorlar. Cristiano Ronaldo, tüm zamanların en iyi oyuncularından biri ve 6. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayacak. Ayrıca çok yüksek bir seviyede performans göstermeye devam ediyor ve futbol dünyasının şimdiye kadar gördüğü en iyi bitiricilerden biri. Ayrıca ülkesi Portekiz’i ve takımı muazzam bir şekilde temsil ediyor. Bunu göz önünde bulundurarak, Türkiye'nin ve diğer milli takımların turnuvada nasıl bir futbolcuyla uğraşmak zorunda kalacağı açık” diye vurguladı.

“VINCENZO MONTELLA, GÜÇLÜ BİR TAKIM OLUŞTURDU”

Galler ve Hırvatistan gibi zorlu ekiplerin olduğu EURO 2024 Eleme Grubu’nu 1.sırada bitirerek EURO 2024’e katılan A Milli Takım’ın başarısıyla ilgili konuşan Custódio Miguel, “Türkiye, EURO 2024’e geldikleri süreçte eleme grubunu harika bir şekilde geçti. Teknik direktör Vincenzo Montella, ülkede var olan yetenekleri çok iyi bir şekilde ortaya çıkardı ve güçlü bir takım oluşturdu. Özellikle çok beğendiğim Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Salih Özcan gibi futbolcular bence turnuvaya etki eden oyuncular olacak” dedi.

“ŞİMDİ TÜRKİYE İLE OYNAYACAĞIMIZ MAÇTA NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ!”

2012 yılındaki Portekiz-Türkiye maçında forma giyen eski yıldız, dikkat çekici bir performansla 3-1 kazandığımız mücadeleyle ilgili son olarak şunları söyledi: “Bu mücadele 2012 Avrupa Şampiyonası için bir hazırlık maçıydı. Her ülkenin en iyi oyuncularının taraftarlar tarafından sıcak bir atmosferde karşılandığı bu maçlar her zaman zordur. Şimdi Türkiye ile oynayacağımız maçta neler olacağını göreceğiz. Turnuvada taraftar desteğinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım Türkiye ve Portekiz, sadece kendi gurbetçi vatandaşlarından değil, diğer ülkelerden de büyük destek alır.”

Ricardo Vaz Te ise karşılaşma öncesi şöyle konuştu:

“SOĞUKKANLILIĞINI KORUYABİLEN MAÇI KAZANIR”

Dev maçla ilgili konuşan bir diğer eski yıldız futbolcu olan Ricardo Vaz Te ise her iki takımın da şansının eşit olduğuna vurgu yaparak, “Portekiz-Türkiye maçında inanılmaz bir gösteri ve taraftarlar için gerçek bir futbol ziyafet olacak. Çoğu insanın favorisi muhtemelen Portekiz olacaktır ama hepimiz biliyoruz ki bunun kesinlikle hiçbir anlamı yok. Çünkü atmosfer her iki tarafta da muhteşem ve inanılmaz olacak. Türk taraftarlar, her stadyumda coşku yaratabilir. Bu yüzden mücadelede kim soğukkanlılığını koruyabilirse o kazanacak” ifadelerini kullandı.

“ARDA GÜLER, HER ZAMAN İÇİN BİR TEHDİT OLACAK”

Teknik direktör Vincenzo Montella ve 19 yaşındaki yıldız futbolcu Arda Güler’den bahseden Vaz Te, “Teknik direktör Vincenzo Montella, her zaman iyi bir iş çıkarıyor. İyi dengelenmiş ve yapılandırılmış bir takımı var. Ayrıca takım harika futbol oynayabilecek kapasiteye sahip. Herkes Arda Güler'i izlemenin bir zevk olduğunu biliyor. O, bireysel mükemmelliğiyle maçları kazandırabilecek türden bir oyuncu. Arda, bu yüzden her zaman bir tehdit olacak” diye konuştu.

“ROBERTO MARTINEZ, FANTASTİK BİR TEKNİK DİREKTÖR. ONA HER ZAMAN GÜVENİYORUZ”

Çekya maçını kazanarak 3 puan alan Portekiz’de teknik direktör Roberto Martinez’in takım yönetiminden bahseden eski yıldız, “Çekya’yı son dakika golüyle yenen Portekiz'in en iyi performansı bu değildi. Herkesin takımdan beklentileri çok yüksek ki bu da gayet normal. Roberto Martinez, fantastik bir teknik direktör ve Portekiz halkı tamamen onun arkasında. Ona her zaman güveniyoruz. Son dakikalarda gelen goller her zaman dramatik ve duygusaldır ancak bu aslında takımımızın hücum bölgesindeki yeteneğinin bir kanıtıdır. Takımda fark yaratabilecek çok fazla oyuncu var” dedi.

“GÖZLER CRISTIANO RONALDO’NUN ÜZERİNDE OLACAK AMA…”

Son olarak Portekiz’in efsanevi yıldızı Cristiano Ronaldo’dan da bahseden Vaz Te, A Milli Takımımıza tavsiyelerde bulunarak, “Kadromuz bireysel ve kolektif olarak kaliteli futbolcularla dolu. Tabii ki gözler her zamanki gibi Cristiano Ronaldo’nun üzerinde olacak. Ronaldo ile ilgili söylenecek fazla bir şey yok, herkes onu ve yeteneklerini biliyor. Türkiye'nin sadece bireysel anlamda iyi olan futbolculara değil, Portekiz ataklarının dinamiğine de odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye, sistemini buna göre kurmalı” diye sözlerine ekledi.