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Anadolu Efes, Vasilije Micic'in ayrılığını açıkladı! NBA'de gidiyor...

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#Anadolu Efes#Vasilije Micic#NBA
Anadolu Efes, Vasilije Micicin ayrılığını açıkladı NBAde gidiyor...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 17:10

Anadolu Efes, Vasilije Micic'in takımdan ayrıldığını açıkladı. NBA haklarını elinde bulunduran Oklahoma City ile 3 yıl ve 23.5 milyon dolar karşılığı anlaşan Sırp yıldız kariyerine NBA'de devam edecek.

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Anadolu Efes, yıldız oyun kurucusu Vasilije Micic'e veda etti. Kulüpten yapılan videolu paylaşımda; Bu bir veda değil, bir teşekkür... Sen, yaratılan bu büyük mirasın en önemli öznelerinden birisin. Karakterinle pek çok genç basketbolcunun rol modeli oldun. Yaşattıkların ve başardıkların için teşekkür ediyoruz. Sen, adımızın geçtiği her yerde anlatılan özel bir hikaye olacaksın!" ifadeleri kullanıldı.

ANADOLU EFES İLE TARİH YAZDI

2018/19 sezonundan bu yana Anadolu Efes forması giyen Micic, temsilcimizde 2 Euroleague şampiyonluğu yaşayıp 2 kez de Final Four MVP'si seçildi. Micic, 2020/21 sezonunda Euroleague'de normal sezon MVP'si seçilmişti.

Micic, Anadolu Efes formasıyla 3 kez de Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.

NBA YOLCUSU

Vasilije Micic kariyerine NBA'de devam edecek. Sırp yıldız NBA haklarını elinde bulunduran Oklahoma City Thunder ile 23.5 milyon dolar karşılığında 3 yıllık anlaşmaya vardı.

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#Anadolu Efes#Vasilije Micic#NBA

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