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Anadolu Efes son çeyrekte geri döndü! TOFAŞ...

#TOFAŞ#Anadolu Efes#Basketbol
Anadolu Efes son çeyrekte geri döndü TOFAŞ...

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda TOFAŞ'ı 107-94 yendi.

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Karşılaşmanın ilk dakikalarında Micic ile 7 sayı birden bulan Anadolu Efes karşısında TOFAŞ, Berk Uğur ve Cruz ile skor üretince 3. dakika 7-7 eşitlikle geçildi.

Anadolu Efes'in baskılı oyununa hücumda yüksek yüzdeyle dış atış bularak karşılık veren Bursa temsilcisi, 8. dakikada farkı 7'e (20-13) çıkardığı çeyreği 26-24 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Petrusev'in serbest atışlarıyla bulduğu sayılarla skoru eşitleyerek başlayan Anadolu Efes, Micic'in üç sayılık isabetiyle de 12. dakikada skoru tekrar lehine çevirdi: 29-31. Rakibi karşısında özellikle Cruz'un asist ve sayılarıyla rakibine rahat nefes aldırmayan TOFAŞ, daha iyi oynadığı periyottan soyunma odasına 58-53 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayarak kenardan gelen Shepherd ve Simmons'tan skor katkısı alan Bursa ekibi, 22. dakikaya kadar farkı korumayı başardı: 64-57.

Petrusev'in dış atışları ve Bryant'ın ise boyalı alandaki iyi performansıyla tekrar oyuna enerji koyan Anadolu Efes, 25. dakikada skoru eşitlemeyi (66-66) başardı.

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Hem skor anlamında hem de oyun anlamında iki takımın birbirine sert savunmalarla üstünlük kurmaya çalıştığı çeyreğin son saniyesinde Cruz ile 3 sayılık isabet bulan TOFAŞ, final periyotuna 1 sayı önde girdi: 79-78

Son çeyrekte skor üretmekte sıkıntı yaşayan TOFAŞ karşısında Petrusev, Bryant ve Singleton ile etkili olan mavi-beyazlılar, 33. dakikada 5 sayılık fark yakaladı: 82-87. Ev sahibi ekip taraftar desteğini arkaya alsa da üst üste kaçan dış atış denemeleriyle oyundan iyice düştü ve Anadolu Efes kalan dakikaları daha iyi oynayarak parkeden 107-94 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Aytuğ Ekti, Alper Özgök, Polat Parlak

TOFAŞ: Cruz 17, Cook 11, Zubcic 21, Berk Uğurlu 6, Muhsin Yaşar 4, Emre Tanışan 3, Shepherd 19, Simmons 9, Yiğit Arslan 4

Anadolu Efes: Beaubois 21, Singleton 8, Micic 31, Tolga Geçim, Petrusev 17, Yiğitcan Saybir 5, Bryant 19, Doğuş Balbay, Erten Gazi 4, Ahmet Buğrahan Tuncer 2,

1. Periyot: 26-24

Devre: 58-53

3. Periyot: 79-78

5 faulle çıkanlar: 32.08 Muhsin Yaşar, 39.12 Zubcic (TOFAŞ), 32.54 Petrusev (Anadolu Efes)

Haberle ilgili daha fazlası:
#TOFAŞ#Anadolu Efes#Basketbol

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