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Anadolu Efes seride öne geçti

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#Anadolu Efes#Türk Telekom#Basketbol
Anadolu Efes seride öne geçti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 20:24

Basketbol Süper Ligi Play Off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, Türk Telekom’u 99-79 yendi.

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Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi Play Off çeyrek final ilk maçında Türk Telekom’u 99-79 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Mücadelenin en skorer ismi ise Anadolu Efes’te 21 sayı kaydeden Shane Larkin oldu. Bu eşleşmenin rövanş karşılaşması 17 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de Türk Telekom’un ev sahipliğinde oynanacak.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Murat Ciner

ANADOLU EFES: Larkin 21, Clyburn 5, Doğuş Özdemiroğlu 7, Ercan Osmani 5, Oturu 20, Willis 17, Beaubois 17, Erkan Yılmaz 2, Salih Altuntaş 2, Burak Yıldızlı 3

TÜRK TELEKOM: Wallace 14, Okben Ulubay 18, Enoch 19, Yiğitcan Saybir, Palmer 19, İsmail Cem Ulusoy, Brown 5, Selim Şav 1, Mehmet Yağmur 3

1’İNCİ PERİYOT: 30-24

DEVRE: 53-41

3’ÜNCÜ PERİYOT: 80-60

5 FAUL: Yiğitcan Saybir (Türk Telekom)

 

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#Anadolu Efes#Türk Telekom#Basketbol

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