Anadolu Efes oyuncusu Krunoslav Simon Malatya'da!
THY Euroleague'de Türkiye'de bu sezon şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Anadolu Efes'te 44 numaralı formayı terleten Krunoslav Simon, Malatya'ya gitti.
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Anadolu Efes'in 44 numaralı Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon’a fahri hemşehrilik beratı verilmesine yönelik gündem maddesini görüşerek kabul etmişti.
Anadolu Efes'in yıldızı Krunoslav Simon, Malatyaspor'un daveti üzerine Malatya'ya geldi.
Hırvat oyuncu Malatya tabelasının önünde poz verdi.
Malatyaspor geçtiğimiz hafta Simon'u sosyal medya paylaşımıyla şehre davet etmişti.
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