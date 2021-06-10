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Basketbol
Haber Giriş: 10.06.2021 - 12:41 | Son Güncelleme:

Anadolu Efes oyuncusu Krunoslav Simon Malatya'da!

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Anadolu Efes oyuncusu Krunoslav Simon Malatya'da!

THY Euroleague'de Türkiye'de bu sezon şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Anadolu Efes'te 44 numaralı formayı terleten Krunoslav Simon, Malatya'ya gitti.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Anadolu Efes'in 44 numaralı Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon’a fahri hemşehrilik beratı verilmesine yönelik gündem maddesini görüşerek kabul etmişti.

Anadolu Efes'in yıldızı Krunoslav Simon, Malatyaspor'un daveti üzerine Malatya'ya geldi.

Atamanlardan aile boyu çifte şampiyonluk pozu
Atamanlardan aile boyu çifte şampiyonluk pozu

Hırvat oyuncu Malatya tabelasının önünde poz verdi.

Anadolu Efes oyuncusu Krunoslav Simon Malatyada

Malatyaspor geçtiğimiz hafta Simon'u sosyal medya paylaşımıyla şehre davet etmişti.

Anadolu Efes oyuncusu Krunoslav Simon Malatyada

Anadolu Efes oyuncusu Krunoslav Simon Malatyada

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