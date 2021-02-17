2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 462. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 461 karşılaşmada 244 galibiyet ve 217 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile Olympiacos, Avrupa kupalarında bugüne kadar 45 kez karşılaşırken, Anadolu Efes 21 galibiyet ve 24 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört maçta Anadolu Efes bir galibiyet ve üç mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 41 karşılaşmada Anadolu Efes 20 galibiyet ve 21 mağlubiyet elde etti.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Yunanistan’da oynanan karşılaşmayı takımımız 84-79 kazanmıştı.

Anadolu Efes Olympiacos maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines Euroleague 25. hafta maçında Anadolu Efes 18 Şubat 2021, Perşembe günü Yunanistan’ın Olympiacos takımını konuk ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 20:30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.