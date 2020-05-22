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Basketbol
AA
Haber Giriş: 22.05.2020 - 14:46,Son Güncelleme:

Anadolu Efes "koronavirüs" testinden geçti!

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Anadolu Efes "koronavirüs" testinden geçti!
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Anadolu Efes Kulübünde yönetici, antrenör, oyuncu ve çalışanlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun olası devamı düşünülerek A Takım yöneticilerimize, antrenörlerimize, oyuncularımıza ve çalışanlarımıza bugün Merter Tesisleri'mizde Kovid-19 testleri gerçekleştirilmiştir." denildi.

Test sonuçlarının belli olduğu zaman kulüp tarafından açıklanacağı ifade edildi.

Anadolu Efes koronavirüs testinden geçti

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