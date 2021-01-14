Anadolu Efes Khimki maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? İki takım arasında 7. mücadele

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Moskova’da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 105-77 kazanmıştı.

Avrupa arenasındaki 706. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 705 karşılaşmada 398 galibiyet ve 307 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,5) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 458. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 457 karşılaşmada 241 galibiyet ve 216 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 52,7) elde etti.

ANADOLU EFES KHİMKİ MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 20. hafta maçında 14 Ocak 2021, Perşembe günü Rusya’nın Khimki Moskova takımını konuk ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 20:30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Turkish Airlines Euroleague’in 19. haftasının ilk gününde Anadolu Efes, Almanya’nın Alba Berlin takımını Sinan Erdem Spor Salonu’nda 84-76 mağlup etmiş, Khimki Moskova ise İspanya’nın FC Barcelona takımına evinde 87-75 yenilmişti. Euroleague’de 19. haftanın ilk gün maçlarının ardından Anadolu Efes 10 galibiyet ve dokuz mağlubiyet ile dokuzuncu sırada, Khimki Moskova ise iki galibiyet ve 17 mağlubiyet ile 18. sırada yer alıyor.