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Anadolu Efes için Xavi Pascual iddiası

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#Anadolu Efes#Xavi Pascual#Tomislav Mijatovic
Anadolu Efes için Xavi Pascual iddiası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 19:48

Sezona Erdem Can yönetiminde başlayan ancak Can ile yollarını ayırdıktan sonra Tomislav Mijatovic ile yola devam eden Anadolu Efes'in yeni sezon için Xavi Pascual ile anlaştığı iddia edildi.

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Ergin Ataman'ın ayrılmasından sonra Erdem Can'ı takımın başına getiren Anadolu Efes, Euroleague'de beklenen sonuçların alınamaması sonrası Can ile yollarını ayırmış ve yola Tomislav Mijatovic ile devam etme kararı almıştı.

Euroleague'de play-in mücadelesi veren Anadolu Efes'in yeni sezon için Xavi Pascual ile anlaştığı iddia edildi.

Sportando'dan Alessandro Luigi Maggi'nin haberine göre Anadolu Efes, İspanyol başantrenör ile çok yıllık bir anlaşma sağladı.

Daha önce Barcelona ve Panathinaikos gibi Avrupa devlerini çalıştıran Pascual, şu anda Zenit'i çalıştırıyor.

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#Anadolu Efes#Xavi Pascual#Tomislav Mijatovic

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