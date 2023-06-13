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Anadolu Efes final serisinde öne geçti

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#Anadolu Efes#Pınar Karşıyaka#Basketbol
Anadolu Efes final serisinde öne geçti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 22:04

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final etabı ilk maçında sahasında Pınar Karşıyaka'yı 82-78 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final etabı ilk maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 82-78 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yener Yılmaz xx, Alper Altuğ Köselerli xx, Kaan Büyükçil xx
A.Efes: Will Clyburn xx 10, Vasilije Micic xxx 24, Amath M’Baye xx 15, Shane Larkin xx 11, Tibor Pleiss xx 4, Elijah Bryant xx 15, Furkan Haltalı x, Doğuş Balbay x, Erten Gazi x, Mehmet Efe Demirel x, Egehan Arna x 3, Buğrahan Tuncer x,
Başantrenör: Ergin Ataman
Pınar Karşıyaka: Vittorio Brown xx 14, Angel Delgado xx 5, Braian Angola xx 15, Mindaugas Kuzminskas xx 14, Kenan Sipahi x 3, Errick McCollum xxx 21, Thomas Akyazılı x 2, Berkan Durmaz xx 4, Deniz Kılıçlı x, Ali Efe Barış x, Efe Ergi Tırpancı x, Mert Celep x
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. Periyot: 23-14 (A. Efes lehine)
Devre: 43-29 (A. Efes lehine)
3. Periyot: 62-56 (A. Efes lehine)

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#Anadolu Efes#Pınar Karşıyaka#Basketbol

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