Anadolu Efes final serisinde öne geçti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final etabı ilk maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 82-78 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Alper Altuğ Köselerli xx, Kaan Büyükçil xx

A.Efes: Will Clyburn xx 10, Vasilije Micic xxx 24, Amath M’Baye xx 15, Shane Larkin xx 11, Tibor Pleiss xx 4, Elijah Bryant xx 15, Furkan Haltalı x, Doğuş Balbay x, Erten Gazi x, Mehmet Efe Demirel x, Egehan Arna x 3, Buğrahan Tuncer x,

Başantrenör: Ergin Ataman

Pınar Karşıyaka: Vittorio Brown xx 14, Angel Delgado xx 5, Braian Angola xx 15, Mindaugas Kuzminskas xx 14, Kenan Sipahi x 3, Errick McCollum xxx 21, Thomas Akyazılı x 2, Berkan Durmaz xx 4, Deniz Kılıçlı x, Ali Efe Barış x, Efe Ergi Tırpancı x, Mert Celep x

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1. Periyot: 23-14 (A. Efes lehine)

Devre: 43-29 (A. Efes lehine)

3. Periyot: 62-56 (A. Efes lehine)