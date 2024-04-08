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Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu yine yendi!

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#Basketbol Süper Ligi#Anadolu Efes#Fenerbahçe Beko
Anadolu Efes, Fenerbahçe Bekoyu yine yendi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 22:33

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 90-80 mağlup etti.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta maçında lider Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 90-80 mağlup etti. Anadolu Efes 23. galibiyetini alırken Fenerbahçe Beko 4. yenilgisini yaşadı. Sarı-lacivertli takım, ligde evinde ilk kez maç kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde Euroleague'de rakibini deplasmanda mağlup eden Anadolu Efes, ligde oynanan iki maçı da kazanmış oldu. Lacivert-beyazlı takım bu sonuçla rakibine karşı ikili averajı da aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Yener Yılmaz, Sinem Tetik Akbayrak, Duhan Köyiçi
Fenerbahçe Beko: Nick Calathes 2, Melih Mahmutoğlu 5, Tarık Biberovic 19, Nigel Hayes 11, Sertaç Şanlı 4, Scottie Wilbekin 18, Marko Guduric 13, Şehmus Hazer 6, Johnathan Motley 2, Metecan Birsen
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Anadolu Efes: Shane Larkin 22, Rıdvan Öncel 2, Will Clyburn 9, Ercan Osmani 22, Daniel Oturu 17, Rodrigue Beaubois 15, Erkan Yılmaz, Tyrique Jones 3, Doğuş Özdemiroğlu
Başantrenör: Tomislav Mijatovic
1. Periyot: 19-22 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 40-42 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 63-62 (Fenerbahçe lehine)

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#Basketbol Süper Ligi#Anadolu Efes#Fenerbahçe Beko

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