Canlı: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı

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ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ilk iki maçı kazanan Fenerbahçe Beko, zorlu mücadelede Anadolu Efes'le deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

Maçta üçüncü çeyrek oynanıyor

Anadolu Efes 71-66 Fenerbahçe Beko

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko final serisinin ilk maçını 76-85, ikinci maçını 78-93 skorlarla Fenerbahçe Beko kazanmış ve seride durumu 2-0 yapmayı başarmıştı. Fenerbahçe Beko mücadeleyi kazanması halinde şampiyon olacak.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma 19:00’da başlayacak ve Tivibuspor 2 ile TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

ANADOLU EFES

Euroleague'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin normal sezonunda ise Fenerbahçe Beko'nun 1 galibiyet arkasında ikinci sırada yer almıştı. Play-off finaline gelmek için Pınar Karşıyaka ve Galatasaray NEF'i saf dışı bıraktılar, an itibariyle finalde Fenerbahçe'ye karşı 2-0 gerideler.

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Galatasaray'la oynanan yarı final serisi 5 maç sürmüş ve lacivert-beyazlılar ciddi şekilde yıpranmıştı. Öyle ki, serinin son maçında kadronun en önemli iki isminden biri olan Vasilije Micic tekerli sandalye ile parkeyi terk etmişti. Final serisinin ilk maçında Micic yoktu, ikinci maçla birlikte sürpriz bir şekilde geri döndü ama fiziksel olarak kendini çok zorlamadan oynadığı için etkisiz kaldı. Micic'in dönüşüyle birlikte Bryant Dunston ile Chris Singleton kızağa çekilmiş; Micic'le birlikte Adrien Moerman kadroda yer almıştı...

FENERBAHÇE BEKO

Normal sezonun lideri, Ataşehir'de oynanan 2 maçı da kazanıp final serisinde 2-0 öne geçen Fenerbahçe Beko'da moraller yerinde...

Sarı-lacivertli ekiple sezon sonu yolların ayrılacağı iddiası altı çizili bir şekilde dillendirilen Çekyalı pivot Jan Vesely, serinin ilk 2 maçına damgasını vurdu!

İlk maç 30 dakikada 17 sayı, 7 ribauntla oynamıştı; ikinci maçta 20 dakikaya 18 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, 1 blok sığdırdı.

İlk maçta Vesely'nin en büyük yardımcısı olan Nando De Colo 13 sayı, 7 asistle oynarken; ikinci maçta Vesely ve De Colo'ya Tarık Biberovic (17 sayı) ve Marko Guduric'in (18 sayı) katkıları da eklenince rahat bir galibiyet gelmişti.