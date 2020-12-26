Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri ve maç önü notları

Fenerbahçe Beko, son resmi maçına Turkish Airlines EuroLeague’de çıktı ve 23 Aralık Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırladığı Olympiacos’u 84-77 ile geçti. 16. maçında 6. kez kazanan Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely 17 sayı, 5 asist, 4 ribaund istatistikleri üretti ve 29 verimlilik puanına ulaştı.

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko maçı ile birlikte Türkiye’deki 1559. resmi maçına çıkacak. Anadolu Efes, bugüne kadar ING Basketbol Süper Ligi’nde 1423, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda 23, Türkiye Kupası’nda 109, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kupası’nda iki ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası’nda bir kez mücadele etti.

ING Basketbol Süper Ligi’nde 1424. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, ligde bugüne kadar oynadığı 1423 karşılaşmada 1105 galibiyet, 315 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. (galibiyet yüzdesi: % 77,65)

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ile bugüne kadar oynadığı 158 karşılaşmada 95 galibiyet ve 63 mağlubiyet aldı.

İki ekip arasında ING Basketbol Süper Ligi’nde oynanan 136 karşılaşmanın 80’inde Anadolu Efes galip gelirken, iki takım arasında Türkiye Kupası’nda bugüne kadar oynanan 14 karşılaşmanın 10’u Anadolu Efes, dördü Fenerbahçe Beko lehine sona erdi.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

ING Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu konuk ediyor. 26 Aralık 2020, Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 15:15’te başlayacak ve Tivibuspor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Anadolu Efes’in kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Guardlar: Shane Larkin, Vasilije Micic, Doğuş Balbay, Rodrigue Beaubois, Erten Gazi, Buğrahan Tuncer

Forvetler: Krunoslav Simon, James Anderson, Tolga Geçim, Adrien Moerman, Yiğitcan Saybir, Chris Singleton

Pivotlar: Bryant Dunston, Sertaç Şanlı, Tibor Pleiss

Koç: Ergin Ataman

İstatistik liderleri (Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko):



Sayı: Adrien Moerman (14.78) - Nando De Colo (19.25)

Ribaund: Adrien Moerman (7.89) – Ahmet Düverioğlu (5.18)

Asist: Vasilije Micic (4.78) – Nando De Colo (5.50)

Top çalma: Doğuş Balbay (1.56) – Jan Vesely (1.30)



Takım istatistikleri (Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko):



Sayı: 96.30 – 96.58

2 Sayı: %56.15 - %61.43

3 Sayı: %37.54 - %38.78

Serbest atış: %79.55 - %79.18

Ribaund: 36.90 – 35.00

Asist: 23.70 – 23.00

Top çalma: 8.90 – 8.00

Top kaybı: 10.10 – 13.01