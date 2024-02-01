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Anadolu Efes farklı kaybetti

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#Anadolu Efes#THY Euroleague#Zalgiris Kaunas
Anadolu Efes farklı kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 00:11

Anadolu Efes, EuroLeague çift maç haftasının ilk ayağında Zalgiris Kaunas’a deplasmanda 96-70 mağlup oldu.

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Anadolu Efes, THY EuroLeague’in 24'üncü hafta maçında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas’a 96-70 yenildi.

Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efeste 19 sayıyla Will Clyburn oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 15'inci mağlubiyetini elde ederken, Zalgiris Kaunas ise 9'uncu galibiyetini aldı. Anadolu Efes, THY EuroLeague’in 25inci haftasında 2 Şubat Cuma günü evinde Olimpia Milano'yu ağırlayacak.

SALON: Zalgirio Arena

HAKEMLER: Carlos Peruga, Milos Koljensic, Eduard Udyanskyy

ZALGIRIS KAUNAS: Evans 8, Lekavicius, Hayes 4, Giedraitis 4, Smits 13, Birutis 18, Sumner 3, Dimsa 11, Lavrinovicius, Manek 13, Butkevicius 9, Ulanovas 13

Anadolu Efes: Larkin 8, Beaubois 5, Bryant 3, Erten Gazi, Clyburn 19, Thompson 17, Pleiss 8, Ercan Osmani, Oturu 2, Willis 2, Jones 6

1İNCİ PERİYOT: 34-14

İLK YARI: 58-37

3ÜNCÜ PERİYOT: 76-59


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#Anadolu Efes#THY Euroleague#Zalgiris Kaunas

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