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Anadolu Efes Bitci Baskonia maçı ile THY Avrupa Ligi'nde mücadele devam ediyor. Baskonia ile 19 kez karşı karşıya gelen Anadolu Efes, bu karşılaşmalardan 10'unu galibiyetle tamamladı. Peki, Anadolu Efes Bitci Baskonia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ANADOLU EFES BİTCİ BASKONİA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 15'inci Hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Bitci Baskonia'yı konuk edecek. 14 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports Haber ekranlarından ücretsiz bir şekilde izlenebilecek.