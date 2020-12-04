Canlı | Anadolu Efes - Baskonia maçı

İkinci çeyrek oynanıyor:

Anadolu Efes: 37

Baskonia: 42

Avrupa arenasındaki 697. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 696 karşılaşmada 394 galibiyet ve 302 yenilgi aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 449. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 448 karşılaşmada 237 galibiyet ve 211 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz Avrupa kupalarında bugüne kadar 21 kez karşılaşırken, Anadolu Efes 12 galibiyet ve dokuz mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki karşılaşmada iki ekip de birbirlerini birer kez mağlup ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 19 karşılaşmada ise Anadolu Efes 11 galibiyet ve sekiz mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in 11. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan’ın Kızılyıldız mts takımını deplasmanda 75-64 mağlup etmiş, TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz ise Yunanistan temsilcisi Olympiacos’u deplasmanda 90-76 yenmişti. Euroleague’de 11. haftanın ardından bir maçı eksik Anadolu Efes altı galibiyet ve dört mağlubiyet ile yedinci sırada, bir maçı eksik TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz ise beş galibiyet ve beş mağlubiyet ile 10. sırada yer alıyor.

ANADOLU EFES BASKONİNA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Turkish Airlines Euroleague’in 12. haftasında 4 Aralık 2020, Cuma günü İspanya’nın TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz takımını Anadolu Efes'e konuk oluyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 19:30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.