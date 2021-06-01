Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: "Kupa ile ilk Aydın Ağabeye gideceğim"

Röportaj / Damla UĞURTÜRK - “Tabii ki en büyük kupayı kazanmak apayrı bir duygu. Biz bunu hak ettik. Çok çalıştık, hak ettik. 2 yıldır bu anı konuşuyoruz ve sonunda başardık. Kupa ile Aydın ağabeye (Örs) de gideceğim. Ona söz vermiştim zaten.”

THY Euroleague’de şampiyonluk kupasını kaldırarak hem Anadolu Efes’in hem de Türk basketbol tarihine geçen ergin ataman 25 yıl önce yardımcısı olarak Koraç Kupası’nın kazandığı ustası aydın Örs’ü unutmadı. 2019’da finalde kaybeden, geçen yıl şampiyonluğun mutlak favorisi gösterilirken pandemi nedeniyle organizasyonun iptaliyle büyük şok yaşayan lacivertliler, rötarlı olsa da kupasına kavuşurken ataman dönüş yolculuğunda uçakta Hürriyet’e özel açıklamalarda bulundu. Kariyerinde 4. Avrupa kupasını kazanarak koleksiyonu tamamlayan deneyimli koç duygularını şu sözlerle ifade etti:

Çok başarılı antrenörlerimiz var

“Çok mutluyuz. Tüm Türkiye bizi bekliyor. aydın ağabey (Örs) bekliyor, Sayın Cumhurbaşkanımız aradı, Spor Bakanımız, Dışişleri Bakanımız aradı sağ olsunlar. Önemli olan halkımız bunu bekliyor. Kupa ile aydın ağabeye de gideceğim. Ona söz vermiştim zaten. Çok başarılı antrenörlerimiz var. Bu sezon ufuk Hoca (Sarıca) FIBA Şampiyonlar Ligi’nde final oynadı, geçmişte aydın Hoca. Tüm Türk antrenörleri adına mutluyum. Tabii ki en büyük kupayı kazanmak apayrı bir duygu. Biz bunu hak ettik. Çok çalıştık, hak ettik. 2 yıldır bu anı konuşuyoruz. Türk halkına bizle tek yürek olduğu için çok teşekkür ediyorum. Söz vermiştik, yerine getirdik. O açıdan gururluyum.”

Anadolu Efes 1996’da Koraç Kupası’nı kazandığında Aydın Örs’ün yardımcısı olan Ergin Ataman 25 yıl sonra tekrar lacivert beyazlıları Avrupa’da zirveye çıkardı.

Umarım oğlum Sarp da hoca olur

Ergin Ataman maçlarda en büyük destekçisi olan oğlu Sarp’ın zor da olsa Almanya’ya geldiğini ancak kızlarının İstanbul’da kaldığını da ifade ederken “Sarp’ı çok zor soktuk. Hem Almanya’ya, hem salona almayacaklardı ama bir şekilde bir yolunu bulduk. Kızlarım maalesef gelemedi. Onların vizeleri yoktu. Almanya’dan vermediler vize. Sarp bir yolunu buldu. En tepede izlettirdiler maçı bulutlara yakın. Salonun en köşesinden. Sarp’ı aşağı çağırdık, kupayı beraber kaldırdık. Umarım Sarp da ileride antrenörlüğe başlar, devam ettirir” dedi.

SARP ATAMAN: 15 BİN KİŞİYİ ARATMADIM

Ergin Ataman’ın oğlu Sarp da “Kimse anlayamaz bunu. Övünmüş gibi olmak istemem ama 15 bin kişinin yokluğunu maçlarda kendim doldurmaya çalıştım. Başardım bunu, çok mutluyum. Ama takımın işi daha büyüktü tabii. Çok zor maçları kazandık. Artık şampiyonuz” dedi.

ANADOLU EFES KAPTANI DOĞUŞ BALBAY: EŞİME EN GÜZEL ARMAĞAN OLDU

Anadolu Efes Kaptanı Doğuş Balbay, THY Eurolegaue şampiyonluğu gibi bir gururu yaşadığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Doğuş, şampiyonluk maçının olduğu gün eşinin doğum günü olduğunu belirtirken “Ona da güzel bir hediye oldu.

ÇOK BÜYÜK GURUR

Barcelona, oldukça kaliteli NBA oyuncularından kurulu çok ciddi bir ekipti. Onlara karşı bu galibiyeti almak da bizi ekstra mutlu etti. Kupaya sonunda ulaştık, çok mutluyuz. Böyle bir gururu yaşadığım için çok mutluyum. Koraç Kupası’ndan sonra tekrar Anadolu Efes olarak bu kupayı ülkemize, müzemize götürmek çok büyük bir gurur.

HERKESE TEŞEKKÜRLER

Başkanımız Tuncay Özilhan’a da çok teşekkür etmek istiyorum. Bizden desteğini esirgemedi. Bu başarıların en büyük mimarlarından biri. Tüm kulüp arkadaşlarıma herkese teşekkür ediyorum. aydın Örs ilk antrenörlerimden. Çok saygı duyuyorum kendisine. Hepimizin üzerinde emeği var. Efsane koç kendisi. Ellerinden öpüyorum. Bize katkıları için çok teşekkürler. aydın Ağabey tohumu ekti, biz de meyvesini topluyoruz” dedi.

SHANE LARKiN: KUPA ELİMDE BU İNANILMAZ

İnanılmaz hissediyorum kendimi. Şu 2 senenin telafisiydi. 2 sene önce finalde kaçırdık. Geçen sene tam şampiyon olacağımızı hissediyorduk şimdi buradayız. Şu anda kupa elimde ve bu inanılmaz. İnanılmaz bir hikaye kelimeler kifayetsiz.

VASİLİJE MİCİC: BÜYÜK BAŞARI VE BÜYÜK KUPA

Çok mutluyum, çok büyük bir kupa. Çok büyük bir başarı. İfade edecek kelime bulamıyorum. Sanırım şu anda bu normal. Biz başardık ve sanırım en önemlisi bu.

KRUNOSLAV SİMON: MÜTHİŞ BİR DUYGU

Hak ettiğimiz şampiyonluğu elde ettik. Ne diyebilirim ki müthiş bir başarının ardından... Müthiş bir duygu bu.

ADRİEN MOERMAN: YARIM KALAN İŞİMİZ VARDI

Çok mutluyum. Kupayı almayı hak ettik. Uzun bir maratondu. İnanılmaz bir duygu hâlâ inanamıyorum. Geçen sene kupa yarıda kesildiği için yarım kalmış bir işimiz vardı. Ben sadece benim için değil, tüm Türkiye ve Anadolu Efes dostları için oynadım. ‘Kötü gün’ demeden yanımızda oldular.

BRYANT DUNSTON: HÂLÂ İNANAMIYORUM

Şaşırıyorum şu an hâlâ inanamıyorum. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk olduğunu biliyorum.

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