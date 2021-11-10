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Anadolu Efes, Almanya deplasmanında

#Euroleague#Anadolu Efes#ALBA Berlin
Anadolu Efes, Almanya deplasmanında

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın deplasmanda Alman ekibi Alba Berlin ile karşılaşacak.

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Mercedes-Benz Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Anadolu Efes, şu ana kadar çıktığı 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım ligde 16. sırada yer alıyor.

Alba Berlin ise 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ligde 13. sırada bulunuyor.

Avrupa'daki 736. maç

THY Avrupa Ligi'nde yarın Almanya temsilcisi Alba Berlin'e konuk olacak Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 736. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 735 karşılaşmada 417 galibiyet ve 318 yenilgi aldı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 488. maçına çıkacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 260 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 227 kez rakiplerine mağlup oldu.

Lacivert-beyazlı takım, Alba Berlin ile yarın 15. kez karşı karşıya gelecek. Rakibiyle yaptığı 14 maçta 13 galibiyet elde eden Anadolu Efes, sadece bir kez sahadan mağlup ayrıldı.

İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta Anadolu Efes iki galibiyet aldı. THY Avrupa Ligi'ndeki 12 karşılaşmada ise lacivert-beyazlılar rakibine 11 kez üstünlük kurup, bir defa mağlup oldu.

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#Euroleague#Anadolu Efes#ALBA Berlin

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