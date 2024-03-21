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Anadolu Efes, Alba Berlin'i yenip play-in umutlarını korudu

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#THY Euroleague#Anadolu Efes#Alba Berlin
Anadolu Efes, Alba Berlini yenip play-in umutlarını korudu
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 22:21

THY Euroleague 31. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Almanya ekibi Alba Berlin'i 85-84 mağlup etti ve play-in umutlarını sürdürdü.

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THY Euroleague 31. hafta maçında Anadolu Efes ile Alba Berlin karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda son anları nefes kesen maçı temsilcimiz 85-84 kazandı. Mücadelenin en skorer ismi 24 sayı kaydeden Elijah Bryant oldu.

Normal sezonda 14. galibiyetini alan Anadolu Efes, play-in şansını sürdürdü. Alba Berlin ise 26. mağlubiyetini aldı.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Olegs Latisevs, Sergio Silva, Vasiliki Tsaroucha
A. Efes: Larkin, Beaubois 11, Bryant 24, Clyburn 13, Thompson 10, Pleiss 9, Hollatz 4, Ercan Osmani 7, Oturu, Daum, Willis 3, Jones 4
Başantrenör: Tomislav Mijatovac
Alba Berlin: Brown 9, Wetzell 10, Delow 7, Mattisseck 3, Schneider 2, Thomas 17, Hermannsson 6, Nikic, Samar, Olinde 17, Koumadje 11, Thiemann 2
Başantrenör: Israel Gonzalez
1. Periyot: 23-23
Devre: 53-40 (A. Efes lehine)
3. Periyot: 67-65 (Alba Berlin lehine)

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#THY Euroleague#Anadolu Efes#Alba Berlin

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