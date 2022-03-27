Anadolu Efes Aliağa'yı farklı geçti

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ING Basketbol Süper Liginin 25'inci hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, sahasında Aliağa Petkimspor'u 97-83 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte Beaubois 16, Simon 15 sayı ile karşılaşmayı tamamladı. Deplasman ekibinde ise Thomas kaydettiği 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Anadolu Efes bu sonuçla ligde 18. galibiyetini elde ederken, Aliağa Petkimspor 20. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.

'BİR KİTAP DA SEN GETİR' PROJESİNDE BİNLERCE KİTAP

Anadolu Vakfı ile birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmak için Bir Kitap da Sen Getir projesini altıncı kez gerçekleştiren Anadolu Efes Spor Kulübü, Aliağa Petkim Spor maçı öncesinde binlerce kitap topladı.

Eğitim gönüllüsü basketbolseverlerin ve özellikle de çocukların yoğun ilgisi sayesinde kitap adedinde daha önceki yılların da üstüne çıkan Anadolu Efes, kitap bağışı yapan taraftarlarına ücretsiz maç bileti sağladı.

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KİTAPLAR, KISA SÜRE İÇERİSİNDE TÜRKİYENİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLECEK

Taraftarların Sinan Erdem Spor Salonuna getirdiği karalanmamış, boyanmamış ve iyi durumda olan ilk ve ortaokul seviyesindeki kitaplar, tasnif sürecinden de geçirilecek. Gönderim için uygun görülen kitaplar, Anadolu Vakfının belirleyeceği Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara kısa süre içerisinde gönderilecek.

Bir Kitap da Sen Getir projesi sayesinde bugüne kadar on binlerce kitap toplayan Anadolu Efesin gelecek sezonlarda da ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim yaşamlarına katkı sağlamaya devam edeceği öğrenildi.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar, Murat Ciner

ANADOLU EFES: Erten Gazi 11, Larkin 9, Simon 15, Moerman 11, Dunston 8, Beaubois 16, Yiğitcan Saybir 10, Buğrahan Tuncer 6, Bryant 10, Egemen Güven 1, Ömer Can İlyasoğlu

ALİAĞA PETKİMSPOR: Perkins 12, Denmon 7, Sinan Sağlam 5, Aldridge 8, Thomas 18, Armand 17, Doğukan Şanlı 5, Hakan Sayılı 5, Murat Kozan 2, Erol Can Çinko 3, Nusret Yıldırım 1, Metehan Akyel

1'İNCİ PERİYOT: 26-27

İLK YARI: 54-55

3ÜNCÜ PERİYOT: 74-67