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Anadolu Efes 90 - 63 Real Madrid
THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Real Madrid'i 90-63 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisine Anadolu Efes farklı galibiyetle başladı! Temsilcilerimizden Anadolu Efes, çeyrek final serisi ilk maçında İstanbul'da ağırladığı İspanyol rakibi Real Madrid'i 90-63 mağlup edip seride 1-0 öne geçti.
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