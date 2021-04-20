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Basketbol
Haber Giriş: 20.04.2021 - 14:25 | Son Güncelleme:

Anadolu Efes 90 - 63 Real Madrid

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Anadolu Efes 90 - 63 Real Madrid

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Real Madrid'i 90-63 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisine Anadolu Efes farklı galibiyetle başladı! Temsilcilerimizden Anadolu Efes, çeyrek final serisi ilk maçında İstanbul'da ağırladığı İspanyol rakibi Real Madrid'i 90-63 mağlup edip seride 1-0 öne geçti.

 

Anadolu Efes 90 - 63 Real Madrid

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