Anadolu Efes 88-83 Real Madrid / Maçın özeti ve önemli anları

THY Euroleague çeyrek final 5’inci maçında sahasında Real Madrid’i 88-83 mağlup eden Anadolu Efes, seride 3-2 öne geçti ve adını Final Four’a yazdırdı



Karşılaşmaya Anadolu Efes, Larkin, Micic, Anderson, Singleton, Dunston ilk 5’iyle başlarken, Real Madrid’in ilk 5’i Alocen, Carroll, Abalde, Garuba, Tyus’tan oluştu. Karşılaşmaya Singleton’ı pota altında etkili kullanarak başlayan Anadolu Efes, ilk 3 dakikayı 10-6’lık skorla önde geçti. Bu dakikanın ardından kullandığı dış atışlarda isabetler bulan Real Madrid, 3:35 kala gelen televizyon molasına 1 sayı farkla önde girdi: 16-17. Bu dakikanın ardından iki takımda hücumda sayı bulmakta zorlanınca ilk periyodu Real Madrid, 21-18 önde kapattı.



2’nci periyoda iki takımda hücumda tutuk başladı. Periyodun ilk dakikasının ardından hücumda daha etkili bir görüntü çizen Anadolu Efes, bulduğu üç sayılık basketlerle periyodun bitimine 6:37 kala 2 sayı farkla öne geçti: 29-27. Bu dakikanın ardından oyunda kontrolü eline alan İspanyol ekibi, önce Llull’ün bulduğu üç sayılık basket ardından ise Laprovittola’nın basket faulüyle farkı bir anda 6’ya çıkardı: 33-39. Periyodun geri kalan kısmında Real Madrid aradaki farkı korumayı başardı ve ilk yarıyı 41-36 önde kapattı.



İkinci yarıya hücumda çok iyi başlayan Anadolu Efes, Micic ve Beaubois’dan bulduğu üç sayılık basketlerle farkı 5’e kadar çıkardı ve 7:28 kala rakibine molayı aldırdı: 49-44. Molanın ardından da etkili oyununa devam eden Anadolu Efes, Beaubois’dan bulduğu iki sayılık isabetle maçta farkı ilk defa çift haneye çıkardı: 55-44. Bu dakikanın ardından hücumda üst üste Thompkins ile isabetler bulan İspanyol ekibi, farkı 4’e kadar indirdi ve Ergin Ataman’a molayı aldırdı: 57-53. Kalan bölüm karşılıklı sayılarla geçildi ve son periyoda Anadolu Efes, 60-57 önde girdi.



Son periyoda daha etkili başlayan Real Madrid, 6:25 kala Rudy Fernandez’den gelen üç sayılık basketle uzun bir süre sonra öne geçti: 68-69. Bu dakikadan sonra Anadolu Efes Pleiss ile etkili olurken Real Madrid ise Laprovittola’dan sayılar buldu ve son 3 dakikada 75-75 eşitlikle girildi. Bu dakikadan sonra iki takım da karşılıklı sayılar bulurken Anadolu Efes, bitime 38 saniye kala Simon’dan bulduğu 3 sayılık basketle dengeyi bozdu ve öne geçti: 83-80. Bu dakikadan sonra üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, mücadeleyi 88-83 kazanarak adını Final-Four’a yazdırdı.



BAKAN KASAPOĞLU TRİBÜNDE



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da mücadeleyi tribünden takip ederek Anadolu Efes’i bu önemli karşılaşmada yalnız bırakmadı.

SERİ 2-0'DAN 2-2'YE GELDİ

Anadolu Efes, üç galibiyete ulaşacak takımın Final Four oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk iki maçında Real Madrid'i 90-63 ve 91-68 yenerek 2-0 öne geçmişti. İspanyol temsilcisi sonraki iki mücadeleden 80-76 ve 82-76 galip ayrılarak seride durumu 2-2'ye getirirken son maçta parkeden 88-83 galip ayrılan Anadolu Efes, adını Final Four'a yazdırdı.

İki takım, Avrupa Ligi'nde 37. kez karşı karşıya geldi. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 36 müsabakanın 25'ini Real Madrid, 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.

AVRUPA KUPALARINDA 725. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 725. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 724 karşılaşmada 412 galibiyet elde etti, 312 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 477. maçını oynadı. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 476 müsabakada 255 galibiyet ve 221 yenilgi yaşadı.

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