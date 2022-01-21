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Anadolu Efes 82-81 Panathinaikos (Maçın özeti)

#Anadolu Efes Panathinaikos#Anadolu Efes Panathinaikos Maçı Ne Zaman
Anadolu Efes 82-81 Panathinaikos (Maçın özeti)

Anadolu Efes, Euroleague'in 21. haftasında Panathinaikos'u son saniye üçlüğüyle 82-81 mağlup etti.

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Anadolu Efes ile Panathinaikos, Euroleague'in 21. haftasında kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Anadolu Efes, Moerman'ın son saniye üçlüğüyle 82-81 kazandı.

Bu sonuçla birlikte temsilcimiz 10. galibiyetini aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Daniel Hierrezuelo xx, Sreten Radovic xx, Milan Nedovic xx

Anadolu Efes: Larkin xx 11, Micic xxx 20, Anderson x, Dunston xx 14, Moerman xx 15, Simon xx 10, Pleiss x 4, Beaubois x 4, Singleton x, Bryant xx 4

Panathinaikos: Perry xx 3, Papapetrou xx 7, White xxx 15, Evans x 4, Sant-Roos xx 5, Kaselakis x, Macon xxx 17, Bochoridis x 2, Kavvadas x 8, Nedovic xxx 20

1. Periyot: 17-12 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 39-42 (Panathinaikos lehine)

3. Periyot: 65-62 (Anadolu Efes lehine)

 

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