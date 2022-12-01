Anadolu Efes 82-71 Olympiakos (Maçın özeti)

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Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague’in 11inci haftasında Olympialos’u sahasında 82-71 mağlup ederek 6ncı galibiyetini aldı.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Anadolu Efes, 41-33 geride kapattı. İkinci yarıda oyunu ağırlığını koyan Anadolu Efes, sahadan 82-71 galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte 24 sayı kaydeden Will Clyburn karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Rodrigue Beaubois ise 19 sayıyla mücadele etti. Olympiakos'ta ise Sasha Vezenkov 18 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.



KRUNOSLAV SIMONUN 44 NUMARALI FORMASI SİNAN ERDEM SPOR SALONU'NDA YERİNİ ALDI



Anadolu Efes formasını 2017-2022 yılları arasında başarıyla giyen ve Turkish Airlines EuroLeague şampiyonlukları da dahil olmak üzere pek çok başarıda imzası olan Krunoslav Simon'un ikonik hale gelen 44 numaralı forması, Olympiakos maçının devre arasında yapılan törenle Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki yerini aldı.



Forma Emekliliği uygulaması kapsamında, Efsane Başantrenör Aydın Örs ve Anadolu Efes'in unutulmaz 7 numarası Naumoski'nin ardından Krunoslav Simon, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yerini alan üçüncü isim oldu