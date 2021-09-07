Amsterdam'da 2022 Dünya Kupası yolunda kritik randevu! Türkiye'nin Hollanda karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

HOLLANDA

- İstanbul'da kaybeden ve Oslo'dan 1 puanla dönen Hollanda, diğer 3 maçı gol yemeden ve toplamda 13 gol atarak kazanmasını bildi.

- Memphis Depay golleriyle çok ön planda, orta alanda Georginio Wijnaldum takımı maestro gibi yönetiyor.

- Şimdi savunmaya Virgil Van Dijk da döndü. Norveç karşısında 90 dakika sahadaydı, Karadağ maçında dinlendi. 4-0 biten ve 60'dan sonra çözülen maçta harika da bir gol atan Cody Gakpo antrenmanda sakatlandı. Aday kadrodan çıkartıldı...

- Karadağ maçında cezalı durumda olan Daley Blind ilk 11'e dönüyor. Gakpo'nun yerine hücum kanadında Steven Bergwijn izleyebiliriz.

- Hollanda basınında, "Van Dijk'ın ilk 11'e dönüşüyle Matthijs de Ligt yedek kalacak" görüşü hakim. TD Louis van Gaal savunmada kimleri tercih edecek, maç saatine yakın daha net bilgiler oluşacaktır.

- Wijnaldum'un orta alandaki yardımcıları "Frenkie de Jong & Davy Klaassen" olacak.

TÜRKİYE

- Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle grup eleme maçlarına başlayan A Milli Takımımız ise önce Letonya, ardından da Karadağ beraberlikleriyle bizi oldukça şaşırttı.

- Son olarak da uzun süre 0-0 giden maçta kenardan gelen Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'ın golleriyle Cebelitarık'ı 3-0 geçtik ancak ortaya konan futbol pek tatmin edici değildi.

- TD Şenol Güneş'in bazı oyuncularda gereksiz ısrarı, 1 haftalık süreçte üçüncü maçımıza çıkacağımız apaçık ortadayken rotasyonu sınırlı tutması, maç önü ve maç sonu tutarsız açıklamaları oldukça tepki çekti.

- İngiltere'den çıkış vizesi alamadığı için Karadağ ve Cebelitarık maçlarını pas geçen Ozan Tufan, Hollanda maçında görev verilirse forma giyebilecek. Amsterdam'daki kampa katıldı...

- Cebelitarık maçında cezası nedeniyle forma giymeyen Burak Yılmaz, yedekten girip harika bir gol atan Hakan Çalhanoğlu yeniden ilk 11'deki yerlerini alacaktır.

- "İyi hazırlandık, ben de çok iyi durumda hissediyorum..." diyen Cengiz Ünder de ilk 11'de forma giyecektir. Kalede ise Şenol Güneş'in tercihinin Uğurcan Çakır olması bekleniyor.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Hollanda'nın son 7 maçının 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- A Milli Takımımız'ın son 5 maçının 4'ü "2.5 ÜST" bitti. (5 maç - 16 gol)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Hollanda kazanır" oldu!

%20'lik kesim saha ve seyirci avantajıyla Hollanda'yı A Milli Takımımız karşısında bir adım önde görmüş...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Pro Sanal Bahis sadece Misli.com'da! Türkiye'de ilk ve tek, hemen üye ol...

Hollanda'nın Liverpoollu kaptanı Virgil Van Dijk'ın Celtic günlerinden! Harika bir solo gol...