Amerika basın, DeAndre Yedlin'i konuşuyor! Galatasaray'da ilk asisti olay oldu...

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin, Emre Kılınç'ın golünde attığı pasla dikkat çekti. Sarı kırmızılı forma ile ilk asistini yapan Yedlin, attığı uzun pasın yanında savunmasıyla da dikkat çekti.

44 kez topla buluşan Yedlin, 21 pas denemesinde 16 isabet sağlarken, 19 ikili mücadelenin 11'ini kazandı. 6 kez top çalan Yedlin, bu alanda maçın en iyisi oldu.

Maç boyu bir kez uzun pas deneyen ve onda da asist yapan ABD'li sağ bek, 3 hava topu mücadelesinden galip ayrılıp, 3 kez de top uzaklaştırdı.

''KARİYER REKORU KIRDI''

Amerika'da Yedlin'in eski takımı olan Seattle Sounders'a yakın olan Sounderatheart sitesi, Yedlin'in performansından övgüyle bahsederken ''2014'te Seattle Sounders'tan ayrıldıktan bu yana en eksiksiz performansını göstermiş olabilir. Hem hücumda etkiliydi hem de savunmada 6 kez top çalarak kariyer rekorunu kırdı.'' sözleri kullanıldı.

''BİR PENALTISI DA VERİLMEDİ''

Öte yandan ABD'li site, DeAndre Yedlin'in 62. dakikada yerde kaldığı pozisyonun penaltı olması gerektiğini belirtti. Haberde ''62. dakikada ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon için Yedlin, penaltı almayı hak etmişti ama penaltı kararı verilmedi.'' denildi.

''YEDLIN İÇİN MÜTHİŞ BİR TRANSFER BAŞARISI!''

ABD'li futbol yazarı Brian Sciaretta ise ''Yedlin'den harika performans! Newcastle yedek kulübesinden gelip Süper Lig lideri Galatasaray'da oynuyor. Yedlin için müthiş bir transfer başarısı oldu!'' şeklinde konuştu.

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