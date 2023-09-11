Amerika Açık'ta şampiyon Novak Djokovic! 24. zafer sonrası Kobe Byrant'ı andı

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Sırp tenisçi Novak Djokovic, Amerika Açık finalinde Rus rakibi Daniil Medvedev'i 3-0 yenerek şampiyon oldu.

36 yaşındaki Djokovic, 2021 Amerika Açık finalinde 3-0 yenildiği Medvedev'e karşı oynadığı final maçını 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle kazandı.

24. GRAND SLAM ZAFERİ

Bu yıl oynanan 4 grand slamin üçünde şampiyonluğa ulaşan Novak Djokovic, toplamda 24 grand slam zaferiyle Margaret Court'un kadın-erkek tüm zamanlar rekoruna ortak oldu.

KOBE BRYANT'I ANDI

Amerika Açık'ta şampiyonluğa ulaşan Djokovic, zafer sonrası 24 numaralı formayla efsaneleşen ve geçtiğimiz yıllarda helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ı andı.

Yıldız raket, kupa seremonisine üzerinde Kobe Bryant ile fotoğrafının ve 24 sayısının olduğu tişörtle çıktı.