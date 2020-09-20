Amedspor 24 Erzincanspor maçı, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ilk maçında iki takımı kariyerlerinde ilk kez karşı karşıya getirecek. Peki, Amedspor 24 Erzincanspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında merak edilen o detaylar

AMEDSPOR 24 ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Misli.com 2. Lig mücadelesi kapsamında Amedspor, 24 Erzincanspor'u ağırlayacak. 20 Eylül Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma, Misli.com üzerinden canlı izlenebilecek.

MİSLİ.COM 2. LİG VE 3. LİG MAÇLARI NASIL CANLI İZLENİR?

Misli.com canlı yayınını izlemek için cep telefonlarına uygulamaları kurmak yeterli olacak.

Misli.com uygulamasını cihazınıza yükleyerek 2.Lig ve 3.Lig maçlarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken aşağıdaki linklere tıklayarak uygulamayı cihazınıza kurmak ve ardından kullanıcı girişi yapmak olacak.

ANDROİD CİHAZLARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İOS CİHAZLARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ