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Amatör maçta 18 kırmızı kart çıktı! Tekmeler havada uçuştu...

#Bölgesel Amatör Lig#Fırat Üniversitesi GSK#Bismil 1936 Gençlik
Amatör maçta 18 kırmızı kart çıktı Tekmeler havada uçuştu...

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup 16. haftasında lider Fırat Üniversitesi GSK ile Bismil 1936 Gençlik maçı, çıkan olaylardan dolayı tamamlanamadı. Futbolcuların tekme ve yumruklarla adeta birbirine girdiği karşılaşmada 18 kırmızı kart gösterildi.

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Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup 16. haftasında lider Fırat Üniversitesi GSK, Bismil 1936 Gençlik ve Spor’u konuk etti.

Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Saha’da oynanan mücadele 4-1, Elazığ ekibinin üstünlüğü ile devam ederken, 88. dakikada saha içi bir anda karıştı ve futbolcular birbirine girdi.

Tekmelerin, yumrukların havada uçuştuğu olaylara güvenlik güçleri müdahale etti. Polis ekipleri futbolcuları ayırmak için yer yer biber gazı kullandı. Kavga, zorlukla kontrol altına alındı.

Fırat Üniversitesi GSK’dan 6 futbolcu, 1 yönetici kırmızı kart görürken, Bismil 1936 Gençlik’ten de 10 futbolcu, 1 yöneticiye kırmızı kart çıktı.

Amatör maçta 18 kırmızı kart çıktı Tekmeler havada uçuştu...

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Daha sonra maç tatil edilirken, müsabakanın sonucuna ilişkin son kararının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verileceği bildirildi.

Öte yandan Bismil 1936 Gençlik futbolcularının olayların ardından soyunma odasını tahrip ettiği iddia edildi.

Amatör maçta 18 kırmızı kart çıktı Tekmeler havada uçuştu...

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#Bölgesel Amatör Lig#Fırat Üniversitesi GSK#Bismil 1936 Gençlik

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