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Altınordu’yu kaptanı Ahmet İlhan Özek ateşledi

#Altınordu#Spor Toto 1. Lig#Ahmet İlhan Özek
Altınordu’yu kaptanı Ahmet İlhan Özek ateşledi

Spor Toto 1’inci Lig’de üst üste aldığı 7 mağlubiyetin ardından deplasmanda Nasadoge Menemenspor’u 1-0 yenerek kurtuluş ateşini yakan Altınordu’da galibiyet golüne imza atan kaptan Ahmet İlhan Özek’in maçtan önce takım arkadaşlarıyla önemli ve duygusal bir konuşma yaptığı öğrenildi.

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Tecrübeli futbolcunun tüm takımı toplayıp, "Ben Süper Lig ve Avrupa Kupası’nda oynadım. Sizler daha da iyi yerlere gelebilirsiniz. Ama reaksiyon göstermeniz gerekir. Düşmeyi kabullenmeyin. Çıkın, isteyin, oynayın ve kazanın. Sizin reaksiyon göstermeniz için benim oynamamam gerekiyorsa söyleyin ben çıkmayayım sahaya. Ama siz çıkın ve savaşın" dediği belirtildi.

Bu konuşma üzerine takım arkadaşlarının, "Savaşacağız ve kazanacağız Ahmet ağabey. Seninleyiz" sözleriyle moral bulan Ahmet İlhan, "Menemen’i yenelim sonra kazanmaya devam edelim" mesajı verdiği kaydedildi.



Tecrübeli futbolcu Menemespor’a attığı golün ardından gözyaşlarını tutamamıştı. Bu sezon şimdiye kadar 7 kez rakip fileleri sarsan 34 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 2 de asist yaparak takımına katkı sağladı. Bu arada Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın Menemenspor maçı galibiyet primini 50 bin TL’ye çıkardığı öğrenildi. Kırmızı-lacivertliler, cumartesi günü evinde Play-Off hattında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la karşı karşıya gelecek.

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#Altınordu#Spor Toto 1. Lig#Ahmet İlhan Özek

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