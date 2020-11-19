Altınordu’ya sakatlardan kötü haber!

İzmir ekibinin salı günü evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor’u 2-0 mağlup ettiği erteleme maçından önce idmanda sakatlanan iki isimden sol kanat Yiğit Emre Çeltik’in sağ ayak bileği ekleminde ödem ve birinci derece yırtık, sağ bek Emre Nefiz’in ise sağ diz ön çapraz bağında ödem, iç yan bağında birinci derece yırtık tespit edildi.

Tedavileri başlayan iki futbolcunun en az 4 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklandı.

Cumartesi günü evinde zirve yarışındaki rakiplerinden İstanbulspor’la oynayacağı kritik müsabakaya hazırlanan Altınordu , kendisi gibi 17 puanı bulunan İstanbul ekibini yenerek iç sahada 4’te 4 yapmayı hedefliyor.

Kırmızı-lacivertliler, ligde sadece ilk haftayı puansız kapatan İstanbulspor’un 7 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirmeye çalışacak.

İstanbulspor’da daha önce Altınordu forması giyen Egehan Gök, Ali Yaşar, Berkay Görmez ve İbrahim Yılmaz, bu maçta eski takımlarına rakip olacak.

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