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GeriFutbol Altınordulu Oğulcan Ülgün'e Trabzonspor talip
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DHA
Haber Giriş: 04.08.2020 - 13:06,Son Güncelleme:

Altınordulu Oğulcan Ülgün'e Trabzonspor talip

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Altınordulu Oğulcan Ülgün'e Trabzonspor talip
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TFF 1. Lig'de futbolcu fabrikası haline gelen Altınordu'nun öz kaynaklarından yetiştirdiği orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün'e Trabzonspor talip oldu.

Bordo-mavili takımın 22 yaşındaki oyuncu için Altınordu ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Birçok oyuncusunu Avrupa ve Türk futboluna kazandıran kırmızı-lacivertlilerin Oğulcan için Trabzonspor'dan 700 bin Euro istediği ve bu rakamın altına inmeyi düşünmediği vurgulandı. İki kulübün temaslarının sürdüğü ve transferin en kısa sürede resmiyet kazanacağı ifade edildi.

EROĞLU'NUN VAZGEÇİLMEZLERİ ARASINDA
Altınordu'da 2016 yılında profesyonelliğe adım atan Oğulcan Ülgün bu sezon 1'inci Lig'de 25 müsabakada forma giydi. Maç başına 56.7 pas yapıp yüzde 86.4 başarı yüzdesi yakalayan Oğulcan 21 ikili mücadelede de yüzde 52.4 başarı ortalaması sağladı.

Toplam 2 bin 81 dakika sahada kalan orta saha oyuncusu gol ya da asist üretemedi. Güçlü fiziği ve dinamizmi ile dikkat çeken futbolcu teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı.

Altınordulu Oğulcan Ülgüne Trabzonspor talip

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