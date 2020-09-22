Altınordulu Kerim Alıcı'nın talihsizliği! Bu sefer de omzu çıktı...

Yeni sezon öncesi fitness salonunda çalışırken sağ el işaret parmağı kırılan ve ameliyat olan 23 yaşındaki sağ bekin şimdi de sağ omzu çıktı.

Antrenmanda girdiği ikili mücadelede omzunun üzerine düşen Kerim, acılar içinde yerde kaldı. Sağlık ekibi tarafından yapılan müdahaleyle omzu yerine oturtulan savunma oyuncunun tedavisine başlandığı ve ağrılarının giderek azaldığı belirtildi.

Sezonun ilk haftasındaki Menemenspor maçında forma giyemeyen Kerim, iç sahada oynanan Bursaspor karşılaşmasında 63’üncü dakikada oyuna dahil olmuştu. Sağ kanatta hücuma hareketlilik getiren Kerim’in bu hafta ilk 11’de oynaması bekleniyordu. Ancak futbolcunun omzundan sakatlanması teknik heyetin planlarını bozdu.

Cuma günü düz koşulara başlaması beklenen Kerim’in Boluspor deplasmanında forma giymesinin zor olduğu ifade edildi. Kerim, önceki sezonlarda da yan bağlarından sakatlanmıştı.

Altınordu’da tedavileri süren Onur ve Muhammed de görev alamayacak.

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