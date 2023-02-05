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Altınordu’dan Eren Derdiyok atağı

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#Spor Toto 1. Lig#Eren Derdiyok#Altınordu
Altınordu’dan Eren Derdiyok atağı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 11:47

Spor Toto 1’inci Lig’de kurtuluş mücadelesi veren Altınordu’nun dış transferde son olarak Süper Lig ekibi Ankaragücü’nden ayrılan santrfor Eren Derdiyok’la temasa geçtiği öğrenildi.

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Ara transfer döneminde Erdem, Emirhan, Metehan Mimaroğlu, Ali Özgün ve Selim’le anlaşarak 5 takviye yapan İzmir ekibinin tecrübeli golcüyü ilk görüşmede ikna edemediği ifade edildi.

Yüksek maliyeti nedeniyle Eren’le yapılan görüşmelere ara verildiği belirtilirken, Altınordu’nun transfer defterini tam olarak kapatmadığı bildirildi.

Pek çok kulübün peşinde olduğu 34 yaşındaki gurbetçi golcünün 8 Şubat’ta sona erecek transfer döneminde İzmir ekibine imza atma olasılığı devam ediyor.

Eren Derdiyok, daha önce İzmir’de Göztepe formasını terletmişti.

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#Spor Toto 1. Lig#Eren Derdiyok#Altınordu

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